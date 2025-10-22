Caos en Nueva York durante redada federal

Una redada migratoria en Canal Street, Nueva York, ayer por la tarde derivó en una confrontación masiva entre agentes federales y transeúntes, que dejó un clima de tensión en esta concurrida vía comercial. Cientos de neoyorquinos rodearon a los oficiales del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias, al intentar impedir que se llevaran a vendedores ambulantes que ofrecían copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes, gafas de sol y productos electrónicos. Algunos manifestantes bloquearon vehículos, gritaron consignas como “¡Fuera el ICE de Nueva York!” y grabaron la operación con sus teléfonos, mientras los agentes respondían con gas pimienta y realizaron varios arrestos.

Mas tarde, llegaron refuerzos armados y un vehículo táctico BearCat, lo que intensificó la intervención. Al menos cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a un edificio federal para posibles procesos de deportación. La policía de NY no participó, con lo que reafirmó la condición de ciudad santuario, y el alcalde Eric Adams recordó que los recursos deben centrarse en criminales violentos. Mientras los neoyorquinos indocumentados no son objetivo de la administración local.