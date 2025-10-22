Mexicano embiste patrullas de ICE en Los Ángeles | VIDEO

Un hombre de origen mexicano identificado como Carlitos Ricardo Parias, de 44 años, creador de contenido en TikTok, conocido por documentar operativos migratorios, resultó herido de bala el martes 21 de octubre en el sur de Los Ángeles, California, luego de embestir con su automóvil varios vehículos oficiales de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el mismo incidente, un agente federal también sufrió heridas menores.

Un alguacil federal recibió un disparo después de que un inmigrante ilegal embistiera un vehículo federal esta mañana en Los Ángeles durante un operativo de inmigración.

El indocumentado intentó escapar y, al embestir el vehículo federal, los federales abrieron fuego. pic.twitter.com/qxQ1kvI22v — SR490 (@shamrock_490) October 22, 2025

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo se llevó a cabo alrededor de las 8:52 de la mañana como parte de un intento de arresto contra Parias, quien residía en Estados Unidos sin autorización migratoria. Las autoridades señalaron que el sospechoso ya había evadido un intento previo de detención.

Según la versión oficial, los agentes federales rodearon el vehículo de Parias para impedir su fuga, momento en el que el mexicano presuntamente aceleró e impactó las patrullas que bloqueaban su paso.

En respuesta, los oficiales abrieron fuego, hiriendo al conductor en el codo. Uno de los agentes también sufrió una lesión en la mano, aparentemente causada por una bala rebotada.

Parias fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia federal. Posteriormente, fue acusado formalmente de agresión a un agente federal y de obstrucción de un operativo oficial, cargos que podrían implicar varios años de prisión.

El DHS defendió el actuar de sus agentes, señalando que el uso de la fuerza fue “proporcional y necesario” para proteger la integridad de los oficiales ante una amenaza directa. Sin embargo, grupos de derechos civiles en Los Ángeles han expresado preocupación por el manejo del operativo, solicitando una investigación independiente para esclarecer los hechos.

Activistas señalan que este tipo de incidentes aumentan la tensión entre las comunidades inmigrantes y las agencias federales, especialmente en ciudades con políticas de “santuario” como Los Ángeles, donde los operativos migratorios suelen generar polémica.

Reacción del consulado mexicano

Por su parte, la fiscalía no ha precisado si existen grabaciones de cámaras corporales o de seguridad que documenten el momento de la embestida y los disparos. El consulado de México en Los Ángeles informó que brinda asistencia consular a Parias y sigue de cerca su situación legal y médica.

El caso reaviva el debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y el trato a las personas en situación irregular dentro del territorio estadounidense.

MSL