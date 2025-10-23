‘Vamos a matarlos’, advierte Trump a cárteles que introduzcan drogas a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra los cárteles de la droga relacionados con Venezuela y aseguró que no espera solicitar una declaración de guerra.

Las palabras del magnate contra los cárteles que ingresan droga a Estados Unidos generaron polémica, pues dijo: “Vamos a matarlos”.

“Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Donald Trump agregó que después de los ataques que se han realizado en el mar, mismos que han dejado casi 40 muertos, el paso siguiente son “las drogas trasladadas por tierra”.

“Ahora ellos (las drogas) están entrando por tierra (...) ya sabes, la tierra va a ser la próxima”, agregó el presidente estadounidense.

