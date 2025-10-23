Rosa Icela Rodríguez impulsa audiencias públicas en Nuevo León para la Reforma Electoral

Al centro de la imagen, la Secretaria de Gobernación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó la instalación de la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un ejercicio cuyo objetivo, explicó, es consolidar la democracia mexicana y disminuir los elevados costos de los procesos electorales.

“Dejaremos de ser el país con el costo más alto para la organización de sus elecciones, garantizando el voto libre y secreto”, expresó la titular de Gobernación durante su intervención.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que la iniciativa responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en modernizar el sistema electoral para hacerlo más representativo y cercano a la ciudadanía.

“La necesidad de una Reforma que fortalezca nuestra democracia, haciéndola más representativa, eficiente y cercana a las necesidades de todas las mexicanas y todos los mexicanos”, citó Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El acto, realizado en la capital de Nuevo León, reunió a autoridades locales, especialistas y representantes sociales. En su discurso, Rodríguez destacó que el proceso busca abrir espacios de participación directa para la población, a diferencia de ejercicios pasados que se diseñaban desde las élites políticas.

“Se trata de recoger las opiniones, ideas y expresiones de la población, de especialistas, académicos, estudiantes, jóvenes, mujeres, pueblos originarios y representantes de todos los sectores”, afirmó.

Acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, la secretaria explicó que estas audiencias permiten que la ciudadanía intervenga en la construcción de una nueva legislación electoral incluyente.

“Porque esta Reforma es una exigencia para realizar una iniciativa ciudadana y popular, en donde participen todos: los políticos, también a los que no les gusta la política, todos, todos”, subrayó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que la Comisión Presidencial tiene la encomienda de reunir y analizar las propuestas recabadas en las distintas regiones del país, con el fin de integrarlas en un proyecto que más adelante será revisado por el Congreso de la Unión.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez precisó que entre los principales objetivos se encuentran reducir el gasto público destinado a las elecciones y garantizar principios de transparencia, legalidad y legitimidad.

“Queremos optimizar recursos sin comprometer los valores democráticos, porque la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos”, puntualizó.

Antes de concluir, Rosa Icela Rodríguez Velázquez reiteró que esta iniciativa no representa intereses partidistas.

“No se trata de un proyecto de un partido, de un gobierno, sino de una causa de todo el pueblo”, dijo.

Finalmente, sostuvo que el propósito de la Reforma Electoral es construir una democracia con justicia, equidad y participación, capaz de fortalecer la vida pública y garantizar la inclusión de todos los sectores sociales.

Discurso íntegro de la titular de Segob

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Primero agradecer, de corazón, la anfitrionía, la hospitalidad del gobernador Samuel García Sepúlveda por todo el apoyo brindado para la realización de este importante evento, aquí en esta bellísima ciudad de Monterrey. Y además bellísima su gente trabajadora, de los mejores estados del país.

Y reconocer el trabajo, el esfuerzo enorme que hace el gobierno del estado, el gobernador al frente de esta encomienda.

Saludo con gusto a las personas ponentes que harán uso de la palabra, así como a quienes atendieron la convocatoria para participar en esta Audiencia Pública de la Reforma Electoral, y a todos los que están el día de hoy presentes en este lugar.

Saludo a diputadas, diputados, senadores, senadoras, a compañeras, compañeros de todos los lugares, servidores públicos del gobierno del estado, y también de los municipios cercanos. A todas y a todos gracias por su asistencia, por su interés y su presencia para analizar un tema que es de suma relevancia para la vida democrática de nuestra nación.

En primer lugar, reciban un saludo afectuoso y un agradecimiento enorme por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas, muchas gracias.

Solamente, igual que el gobernador, haré una breve introducción, porque a lo que nos envió la Presidenta de México es, el día de hoy, a escuchar a los ponentes, así que eso es lo que venimos a hacer.

Hoy vivimos en México un momento histórico, estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, que tiene en el centro de todas las políticas y acciones el bienestar de la población, sobre todo, de la que más apoyo requiere.

Generar condiciones de vida para todas y todos ha implicado cambios profundos en el ejercicio del gobierno, pero también amerita la reestructuración de nuestro sistema electoral para hacer efectivos los principios de justicia, equidad y democracia.

Con este propósito, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha planteado la necesidad de una reforma que fortalezca nuestra democracia, haciéndola más representativa, eficiente y cercana a las necesidades de todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Pero no se trata de hacer una Reforma desde las cúpulas, como ocurría en el pasado; se trata de recoger las opiniones, ideas y expresiones de la población, de especialistas en el tema, como los que están hoy aquí presentes, académicos, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres indígenas de pueblos originarios, representantes de diversas comunidades y sectores de la población.

Por eso estamos hoy aquí y seguiremos en diferentes puntos del país recogiendo los planteamientos que haga la ciudadanía.

Con este ejercicio la población en general ejerce su derecho a opinar y ser tomada en cuenta en un asunto de enorme relevancia, porque esta Reforma es una exigencia para realizar una iniciativa ciudadana y popular, en donde participen todos: los políticos, también a los que no les gusta la política, todos, todos.

Nosotros, como Comisión Presidencial, tenemos el encargo de recoger, concentrar y procesar todos sus planteamientos para aterrizarlos en una propuesta legislativa que todavía será puesta a consideración de diputados y senadores.

¿Qué se busca con esta Reforma? En primer lugar, reducir los costos de la democracia sin comprometer su esencia, que los procesos electorales en el país sean menos costosos para el pueblo de México.

Sin duda, con esta Reforma dejaremos de ser el país con el costo más alto para la organización de sus elecciones, garantizando el voto libre y secreto.

Queremos optimizar recursos manteniendo los principios, siempre, de transparencia, legalidad y legitimidad, porque la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos.

El objetivo de la Reforma es fortalecer la democracia, haciéndola representativa, austera, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Por eso decimos que no se trata de un proyecto de un partido, de un gobierno, sino la causa de todo el pueblo.

Nos da mucho gusto que Nuevo León, su gobierno, sus representantes se sumen a la construcción de esta nueva realidad que demanda el país.

Juntas y juntos podemos construir una democracia que honre nuestra historia, que recupere los principios de la Revolución Mexicana y que garantice un futuro de justicia y equidad para las próximas generaciones.

Hoy, de corazón, muchas gracias por su atención.

Muchas gracias que nos permiten servirles.

Muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes.

Y estamos atentos a escucharlos.

Muchas gracias.

Gracias, Gobernador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR