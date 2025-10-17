Rosa Icela Rodríguez informa sobre asistencia de 17 estados ante daños por lluvias

Rosa Ícela Rodríguez remarca la entrega de ayuda a los estados afectados por las lluvias.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un recuento de la ayuda que han entregado los gobiernos estatales ante la emergencia en la zona centro y oriente del país ocasionada por las fuertes lluvias de la semana pasada.

Durante su intervención en la Mañanera del Pueblo, Rodríguez Velázquez destacó que se han implementado medidas preventivas y planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas más afectadas.

Ayuda de Baja California y Baja California Sur. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó el apoyo que han brindado los estados para atender a la población de su territorio, así como la ayuda que otras entidades han enviado para cooperar ante la emergencia.

Ayuda de Campeche. ı Foto: Captura de video

Así, Rosa Icela Rodríguez remarcó que las entidades del país han enviado apoyos e insumos como:

Baja California : 4.5 millones de pesos en insumos

Baja California Sur : cinco tráileres con víveres

Campeche : maquinaria, 40 toneladas de víveres y herramientas para limpieza y construcción

Chiapas : varias toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades por mosquitos

Ciudad de México : maquinaria, equipo de limpieza y personal de apoyo a las zonas devastadas, especialmente en Veracruz e Hidalgo

Colima : brigadas para saneamiento de regiones afectadas

Durango : tráileres con ayuda médica y servicios de salud

Estado de México : un helicóptero y elementos de policía para limpieza

Guerrero : camas, kits de limpieza y aseo personal

Michoacán : productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de servicio médico

Morelos : despensas, cobertores y kits de equipo personal

Nuevo León : un helicóptero y 24 toneladas de despensas

Oaxaca : varios miles de despensas

Sinaloa y Sonora : plantas potabilizadoras de agua

Tamaulipas : helicóptero, despensas y camiones

Yucatán: maquinaria y toneladas de despensas

La Segob coordina recursos y personal para atender la emergencia por lluvias en México. ı Foto: Captura de video

Igualmente, la titular de la Segob adelantó planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas que reflejan mayor afectación por estas precipitaciones, y destacó la respuesta del Gobierno federal y los estados y la comunidad mexicana para brindar ayuda a los estados afectados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am