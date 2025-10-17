Segob coordina ayuda federal

Rosa Icela Rodríguez informa sobre asistencia de 17 estados ante daños por lluvias

Rosa Icela Rodríguez detalló la asistencia de los estados y del gobierno federal para atender daños por lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro y otros

Rosa Ícela Rodríguez remarca la entrega de ayuda a los estados afectados por las lluvias.
Rosa Ícela Rodríguez remarca la entrega de ayuda a los estados afectados por las lluvias. Foto: Captura de video
Por:
Claudia Arellano

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un recuento de la ayuda que han entregado los gobiernos estatales ante la emergencia en la zona centro y oriente del país ocasionada por las fuertes lluvias de la semana pasada.

Durante su intervención en la Mañanera del Pueblo, Rodríguez Velázquez destacó que se han implementado medidas preventivas y planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas más afectadas.

Ayuda de Baja California y Baja California Sur.
Ayuda de Baja California y Baja California Sur. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó el apoyo que han brindado los estados para atender a la población de su territorio, así como la ayuda que otras entidades han enviado para cooperar ante la emergencia.

Ayuda de Campeche.
Ayuda de Campeche. ı Foto: Captura de video

Así, Rosa Icela Rodríguez remarcó que las entidades del país han enviado apoyos e insumos como:

  • Baja California: 4.5 millones de pesos en insumos
  • Baja California Sur: cinco tráileres con víveres
  • Campeche: maquinaria, 40 toneladas de víveres y herramientas para limpieza y construcción
  • Chiapas: varias toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades por mosquitos
  • Ciudad de México: maquinaria, equipo de limpieza y personal de apoyo a las zonas devastadas, especialmente en Veracruz e Hidalgo
  • Colima: brigadas para saneamiento de regiones afectadas
  • Durango: tráileres con ayuda médica y servicios de salud
  • Estado de México: un helicóptero y elementos de policía para limpieza
  • Guerrero: camas, kits de limpieza y aseo personal
  • Michoacán: productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de servicio médico
  • Morelos: despensas, cobertores y kits de equipo personal
  • Nuevo León: un helicóptero y 24 toneladas de despensas
  • Oaxaca: varios miles de despensas
  • Sinaloa y Sonora: plantas potabilizadoras de agua
  • Tamaulipas: helicóptero, despensas y camiones
  • Yucatán: maquinaria y toneladas de despensas
La Segob coordina recursos y personal para atender la emergencia por lluvias en México.
La Segob coordina recursos y personal para atender la emergencia por lluvias en México. ı Foto: Captura de video

Igualmente, la titular de la Segob adelantó planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas que reflejan mayor afectación por estas precipitaciones, y destacó la respuesta del Gobierno federal y los estados y la comunidad mexicana para brindar ayuda a los estados afectados.

