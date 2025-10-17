Rosa Icela Rodríguez informa sobre asistencia de 17 estados ante daños por lluvias

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un recuento de la ayuda que han entregado los gobiernos estatales ante la emergencia en la zona centro y oriente del país ocasionada por las fuertes lluvias de la semana pasada.
Durante su intervención en la Mañanera del Pueblo, Rodríguez Velázquez destacó que se han implementado medidas preventivas y planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas más afectadas.
Asimismo, destacó el apoyo que han brindado los estados para atender a la población de su territorio, así como la ayuda que otras entidades han enviado para cooperar ante la emergencia.
Así, Rosa Icela Rodríguez remarcó que las entidades del país han enviado apoyos e insumos como:
- Baja California: 4.5 millones de pesos en insumos
- Baja California Sur: cinco tráileres con víveres
- Campeche: maquinaria, 40 toneladas de víveres y herramientas para limpieza y construcción
- Chiapas: varias toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades por mosquitos
- Ciudad de México: maquinaria, equipo de limpieza y personal de apoyo a las zonas devastadas, especialmente en Veracruz e Hidalgo
- Colima: brigadas para saneamiento de regiones afectadas
- Durango: tráileres con ayuda médica y servicios de salud
- Estado de México: un helicóptero y elementos de policía para limpieza
- Guerrero: camas, kits de limpieza y aseo personal
- Michoacán: productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de servicio médico
- Morelos: despensas, cobertores y kits de equipo personal
- Nuevo León: un helicóptero y 24 toneladas de despensas
- Oaxaca: varios miles de despensas
- Sinaloa y Sonora: plantas potabilizadoras de agua
- Tamaulipas: helicóptero, despensas y camiones
- Yucatán: maquinaria y toneladas de despensas
Igualmente, la titular de la Segob adelantó planes a mediano y largo plazo para dar seguimiento a las personas que reflejan mayor afectación por estas precipitaciones, y destacó la respuesta del Gobierno federal y los estados y la comunidad mexicana para brindar ayuda a los estados afectados.
