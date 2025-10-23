“Cuando un niño no puede hablar, una cámara se convierte en su voz”: proponen videovigilancia en escuelas de CDMX

La diputada Elizabeth Matías Hernández, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propuso instalar sistemas de videovigilancia en planteles educativos, tanto públicos como privados, con el objetivo de prevenir casos de abuso, maltrato o negligencia dentro de las aulas.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles 23 de octubre, la legisladora subrayó que la medida no pretende “espiar” a docentes o alumnos, sino proteger y actuar a tiempo ante posibles situaciones de riesgo.

Diputada capitalina impulsa cámaras contra abusos escolares. ı Foto: Cuartoscuro

“¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa dentro de un salón de clases cuando las puertas se cierran? ¿Quién cuida a nuestras hijas e hijos cuando no estamos allí?”, dijo Matías Hernández

De acuerdo con su planteamiento, las cámaras serían colocadas en áreas comunes y salones de clase, bajo protocolos claros de privacidad y resguardo de datos personales, con el fin de reforzar la confianza entre padres de familia y autoridades educativas.

A la par de la presentación de su iniciativa, Matías Hernández recordó que en distintas entidades del país se han registrado hechos trágicos que “podrían haberse evitado con una supervisión más efectiva”.

Mencionó el caso de un menor que perdió la vida en un jardín de niños en Mazamitla, Jalisco, tras quedar atrapado en una resbaladilla, sin que nadie advirtiera el peligro.

También aludió a denuncias recientes en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde padres de familia acusaron a un profesor de canto de abuso sexual contra cuatro menores, y al caso de una niña de siete años en Chalco, Estado de México, agredida dentro de su escuela por una persona con acceso libre al plantel.

“Los maltratos y abusos también ocurren dentro del salón de clases, donde a veces nadie ve y peor aún, donde nadie escucha”, lamentó la legisladora

La violencia escolar contra los profesores, existe ı Foto: larazondemexico

Según advirtió, muchos casos de violencia escolar no se denuncian o se quedan sin pruebas, especialmente cuando involucran a niños pequeños incapaces de expresar lo sucedido o que están aprendiendo a hablar.

La morenista aclaró que la iniciativa no busca fiscalizar el trabajo de maestros o directivos, sino dotarles de herramientas tecnológicas para fortalecer su labor y prevenir incidentes.

“Las cámaras no sustituyen a las maestras ni a los directivos, lo respaldan; no eliminan la responsabilidad humana, la fortalecen”, aseguró

Asimismo, insistió en que una política pública de esta naturaleza requiere sustento legal para garantizar su obligatoriedad y permanencia.

“Una cámara no puede evitarlo todo, pero puede mostrar la verdad que a veces se intenta ocultar. Y eso basta para salvar una vida, para detener un abuso, para hacer justicia”, expresó ante el pleno.

La iniciativa fue bien recibida por legisladores de diversas bancadas, entre ellos Rosario Morales Ramos, Israel Moreno Rivera, Miriam Saldaña Chaires, Diana Sánchez Barrios, Alberto Vanegas Arenas, Víctor Hugo Lobo, Judith Vanegas Tapia y Erika Rosales Medina, quienes solicitaron sumarse como suscriptores.

Finalmente, la propuesta fue turnada para análisis y dictamen a las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a la de Gobierno y Políticas Públicas.

“Cuando un niño no puede hablar, una cámara se convierte en su voz. Y cuando el Estado protege esa voz, la sociedad entera se vuelve más humana, porque cuidar a una niña o un niño es cuidar el futuro y el presente de nuestra sociedad”, concluyó la legisladora

MSL