Ella era la maestra Fabiola Ortiz Medina, asesinada por un estudiante por darla baja calificación

Fabiola Ortiz Medina, de 49 años, era una docente y psicóloga destacada en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), plantel 6, en Putla Villa de Guerrero. Su carrera estaba enfocada a la dedicación al desarrollo académico y emocional de sus alumnos.

Además de impartir clases, Ortiz Medina brindaba orientación psicológica, ayudando a jóvenes a enfrentar problemas personales y escolares. Su calidez y compromiso la hicieron una figura querida tanto por estudiantes como por colegas.

Desde él SUTCOBAO, nos solidarizamos con familiares, amigos y compañeros de trabajo de la Lic Fabiola Ortiz Medina, quien en vida ejerció la actividad docente en el Pl 06 Putla de Guerrero.



El 15 de octubre de 2025, Fabiola Ortiz Medina fue asesinada frente al plantel donde trabajaba. Según los reportes, la docente llegaba a la escuela alrededor de las 15:00 horas cuando un joven se acercó y le disparó en varias ocasiones, antes de huir del lugar.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó que el presunto responsable es un estudiante del mismo plantel, y que el ataque aparentemente estaría relacionado con una mala calificación.

La noticia conmocionó a la comunidad educativa y al público en general, generando indignación y dolor por la pérdida de una docente ejemplar.

Este hecho ha reavivado la discusión sobre la seguridad en las escuelas mexicanas y la violencia contra maestros, subrayando la necesidad urgente de implementar medidas que protejan tanto a docentes como a estudiantes.

¿Cuál fue su trayectoria profesional?

Ortiz Medina contaba con años de experiencia en la enseñanza y era reconocida por combinar la disciplina académica con la empatía. Su trabajo como psicóloga educativa incluía identificar y atender necesidades emocionales de los estudiantes, impartir talleres de desarrollo personal y acompañarlos en situaciones de vulnerabilidad.

Compañeros y exalumnos la describen como una profesional comprometida, paciente y cercana, cuya vocación iba más allá del aula.

Durante su trayectoria, también participó en programas comunitarios orientados a mejorar la convivencia escolar y fomentar un ambiente seguro para los jóvenes. Su labor no solo se enfocaba en enseñar contenidos académicos, sino en formar personas con valores y resiliencia, ganándose la admiración de toda la comunidad educativa.

Fabiola Ortiz Medina deja un profundo vacío en su comunidad. Sus alumnos y colegas la recuerdan por su entrega, calidez y compromiso con la educación y la orientación psicológica. Más allá de las clases que impartió, su legado se refleja en la influencia positiva que tuvo en la vida de quienes la conocieron.

Su muerte no solo representa una tragedia personal, sino también un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en las instituciones educativas y la importancia de valorar a quienes dedican su vida a la enseñanza.

