SEP garantiza reparación de daños y recuperación de materiales en escuelas afectadas por lluvias: Mario Delgado

A lo largo de su recorrido este sábado de supervisión y acuerdos por los municipios de Xicotepec y Huauchinango en el estado de Puebla, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, reiteró que el Gobierno de México asegura la reparación integral de los daños sufridos en las escuelas afectadas en los estados impactados por las lluvias recientes, además de la reposición de útiles escolares y materias educativos y Libros de Texto Gratuitos (LTG).

En su cuarto día consecutivo de recorridos por planteles escolares de los estados afectados, en Puebla, Mario Delgado supervisó y cuantificó los daños ocasionados por las recientes lluvias y coordinar las acciones de rehabilitación de infraestructura, restitución de mobiliario y reposición de materiales educativos.

Acompañado de autoridades educativas de la entidad y en su visita al Bachillerato Manuel Ávila Camacho y a la Telesecundaria Lázaro Cárdenas, en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), el titular de la SEP reiteró que todas las escuelas públicas de los estados afectados cuentan con seguro , lo que permite avanzar con rapidez en la reparación de daños en infraestructura, así como en la reposición de mobiliario, materiales educativos y Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Estas acciones, afirmó, forman parte del compromiso del Gobierno de México por proteger el derecho a la educación y el bienestar de las comunidades escolares.

Posteriormente, en la Telesecundaria Octavio Paz, en la comunidad de Cuahueyatla, municipio de Huauchinango, Delgado Carrillo destacó la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y las comunidades escolares para atender los planteles afectados.

Señaló que el Gobierno de México trabaja para garantizar que cada niña, niño y adolescente pueda continuar sus estudios en entornos seguros y con los materiales necesarios para su aprendizaje.

Al recorrer la Primaria Indígena Cadete Vicente Suárez, también en Huauchinango, el secretario subrayó que la atención a los daños no se limita a la reconstrucción física, sino que incluye la reposición de mobiliario, equipo y Libros de Texto Gratuitos, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la educación pública, gratuita y de calidad

Informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SEP mantiene un despliegue permanente de supervisión y atención en los planteles educativos afectados por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, con el objetivo de restaurar la normalidad escolar y garantizar un regreso seguro a clases.

Delgado Carrillo enfatizó que la prioridad del Gobierno de México es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan continuar sus estudios en entornos seguros y dignos, sin que las condiciones climatológicas interrumpan su aprendizaje. En este sentido, reiteró que las aseguradoras y los equipos técnicos de la SEP permanecen desplegados en las zonas afectadas para garantizar que cada plantel reciba la atención necesaria.

“Juntas y juntos vamos a superar este desafío. La educación y el bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes son una de las más grandes prioridades de este gobierno ”, aseguró el titular de la SEP, al destacar que la reconstrucción de escuelas representa también un acto de justicia social y de compromiso con la igualdad educativa.

Delgado Carrillo subrayó que, siguiendo las indicaciones de la Presidenta de México, la SEP trabaja de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y con las propias comunidades educativas, para identificar los daños y dar una respuesta inmediata.

"Estamos recorriendo los planteles para escuchar directamente a maestras, maestros, madres y padres de familia, y atender de forma integral las necesidades de cada escuela"



El secretario reconoció la solidaridad y entrega del magisterio mexicano, que una vez más ha demostrado su vocación social al permanecer al frente de las escuelas, incluso en circunstancias adversas. “Las maestras y maestros de México nunca abandonan su labor educativa; son ejemplo de compromiso con las niñas, niños y jóvenes de nuestro país”, expresó.

Asimismo, resaltó la participación de la comunidad escolar de los estados afectados, donde docentes, madres, padres y estudiantes se han sumado activamente a las tareas de limpieza, rehabilitación y reorganización de los espacios escolares, en conjunto con autoridades locales y federales. “Este trabajo colectivo refleja la fuerza de un pueblo que pone a la educación en el centro de su reconstrucción”, afirmó.

Finalmente, Mario Delgado reiteró que, por instrucciones de la jefa del Ejecutivo Federal, continuará recorriendo los estados afectados, supervisando los avances y acompañando a las comunidades escolares hasta lograr que todas las escuelas reanuden actividades en condiciones adecuadas.

