Tragedia en Puebla: muere familia entera sepultada por deslave en Huauchinango tras intensas lluvias

Una familia de cinco integrantes perdió la vida tras ser sepultada por un deslave en la colonia Nuevo Monterrey, en el municipio de Huauchinango, luego de las intensas lluvias provocadas por las tormentas tropicales Jerry y Raymond que azotaron la Sierra Norte de Puebla el pasado 10 de octubre.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Cruz Moreno, de 40 años; Evelia Salas Aguilar, de 41; y sus hijas Adela, de 21; Esperanza, de 13; y Estefanía, de apenas 3 años.

Continúan las labores de búsqueda por parte del Ejército, Marina, Guardia Nacional y vecinos de la colonia Monterrey en #Huauchinango, para localizar a una pareja que quedó sepultada tras uno de los deslaves registrados en la cabecera municipal.

La familia se encontraba dentro de su vivienda cuando el cerro, reblandecido por la saturación de agua, cedió y cubrió por completo la casa con toneladas de tierra y rocas.

Los cuerpos fueron hallados la tarde del sábado 11 de octubre, durante un recorrido de evaluación de daños realizado por brigadistas y autoridades locales.

Fotografía que, según reportes, pertenece a la misa de la familia. ı Foto: Redes sociales

Las lluvias persistentes y las condiciones inestables del terreno habían impedido el acceso de los equipos de emergencia en las primeras horas tras el desastre.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que el deslave en la colonia Nuevo Monterrey ha cobrado la vida de al menos nueve personas y dejado a otras tres desaparecidas.

Los habitantes de la colonia Nuevo Monterrey solicitaron de manera urgente ser trasladados a zonas seguras Alejandro Armenta, gobernador de Puebla



El domingo 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la comunidad afectada para supervisar los trabajos de rescate y expresar sus condolencias. Durante su recorrido por la zona, pidió garantizar apoyo humanitario y atención prioritaria a los damnificados de Huauchinango, Xicotepec y otros municipios de la región.

Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta constatan personalmente los daños en La Ceiba, Puebla, y refrendan apoyo integral del Gobierno de México. ı Foto: Presidencia

Mientras tanto, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla emitió un llamado a reforzar las medidas preventivas ante la temporada de lluvias, y recomendó elaborar planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y preparar mochilas con artículos esenciales.

El saldo de las tormentas en la entidad asciende a 12 personas fallecidas y 11 desaparecidas en distintas regiones, además de severos daños materiales: 116 escuelas afectadas, más de 26 mil usuarios sin energía eléctrica y cientos de viviendas dañadas.

En redes sociales, familiares y vecinos despidieron a la familia Cruz Salas con mensajes de dolor y solidaridad. “Ya están con papá Dios, les pido eleven sus oraciones para que Dios nuestro Señor les dé el descanso eterno”, escribió María Salas, tía de las víctimas, según medios locales.

La comunidad realizó una misa al aire libre en honor a las personas fallecidas, mientras equipos del Ejército Mexicano, Marina y Protección Civil continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos.

