Claudia Sheinbaum descarta riesgo por crecida del río Pánuco; mantiene vigilancia junto a gobierno de Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene colaboración con gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal (der.) para vigilar crecida del río Pánuco.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras labores de supervisión de la crecida del río Pánuco, es posible descarta un riesgo, si bien los tres niveles de gobierno mantienen la vigilancia constante en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas.

A través de un mensaje en video publicado en redes, Sheinbaum explicó que se realizan labores de monitoreo en la zona lagunar y en el nivel del río, en coordinación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante posible crecida del río Pánuco, autoridades toman medidas preventivas en Tamaulipas. ı Foto: Especial.

Hasta ahora no hay riesgo, pero es importante mantener la observación del nivel del Pánuco y del sistema lagunar en los próximos días Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el mismo video, el gobernador Américo Villarreal explicó que la estación hidrométrica de Las Adjuntas, cercana a la población de Tamuín, alcanzó su tercer pico más alto en siete décadas, aunque ya muestra una tendencia a la baja.

En Tampico, nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario. pic.twitter.com/OLxWzK2l3F — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

Remarcó que el registro más reciente en Pánuco, Veracruz, marca 7.74 metros, mientras que en la zona conurbada de Tamaulipas el nivel se mantiene estable. Añadió que las zonas bajas se encuentran en alerta y los albergues y suministros están listos en caso de requerirse evacuaciones.

Por otro lado, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el río Pánuco se encuentra 20 centímetros por encima del nivel crítico, al alcanzar una altura de 7.32 metros, debido a las fuertes lluvias registradas en el norte de Veracruz y en la cuenca del Golfo de México.

Instalan albergues ante posible desbordamiento de Río Pánuco. ı Foto: Especial

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, precisó que el afluente “opera en su máxima capacidad” y que se realizan recorridos preventivos en colonias cercanas al cauce para advertir a la población y entregar recomendaciones de seguridad.

Hasta este viernes, las autoridades habilitaron seis refugios temporales, tres en Tampico y tres en Ciudad Madero, y mantienen bajo observación siete colonias consideradas vulnerables: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pescadores, Isleta Pérez, El Sauce, Morelos y Centro.

En esta última, se realizaron evacuaciones preventivas tras el desborde registrado el domingo anterior.

Con información de Ulises Soriano.

