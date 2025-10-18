Crecida del río Pánuco alerta a Tamaulipas

El crecimiento del río Pánuco mantiene en alerta a las autoridades de Tamaulipas y a la población de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde se han activado los protocolos de protección civil ante el riesgo de desbordamiento.

El afluente alcanzó los 7.32 metros de altura, 20 centímetros por encima del nivel crítico establecido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a las fuertes lluvias registradas en el norte de Veracruz y la cuenca alta del Golfo de México.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que la situación podría complicarse entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, cuando el caudal alcance su cresta máxima, por lo que instruyó a mantener una vigilancia permanente y comunicación directa con las comunidades ribereñas.

El Tip: El reporte de la estación Pánuco, Veracruz, indica un nivel de 7.68 m, superando el umbral crítico. En la medición del Puente Tampico tiene un aumento de entre 1 y 2 cm.

“Ya se está monitoreando a través de las estaciones hidrométricas de Las Adjuntas, y sí viene ligeramente por arriba de su máximo. A través de Protección Civil y sus autoridades veremos si hay necesidad de alguna evacuación, nada más son Altamira, Ciudad Madero y Tampico”, señaló.

El coordinador de Protección Civil estatal, Luis Gerardo González, indicó que el río “opera en su máxima capacidad” y que personal de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos preventivos en colonias cercanas al cauce para advertir a la población ante la posibilidad de evacuación y distribuyen volantes con recomendaciones de seguridad.

6 refugios fueron habilitados, 3 en Tampico y 3 en Ciudad Madero

Hasta este viernes, seis refugios temporales fueron habilitados, tres de ellos en Tampico y otros tres en Ciudad Madero. Protección Civil ha identificado siete colonias con mayor vulnerabilidad ante posibles desbordamientos: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Pescadores, Isleta Pérez, El Sauce, Morelos y Centro.

En Guadalupe Victoria, autoridades realizaron evacuaciones preventivas tras el desborde del río del domingo, cuando el agua se extendió más de 100 metros.