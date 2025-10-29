Jamaica bajo emergencia tras el impacto del ciclón Melissa

Personas caminan por una carretera durante el paso del huracán Melissa en Rocky Point, Jamaica, ayer.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como zona catastrófica tras el devastador paso del huracán Melissa, que tocó tierra como categoría 5 en la localidad de Westmoreland, al suroeste de la isla. La decisión, amparada en la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, llegó horas después de que la tormenta arrasara infraestructuras críticas, que dejó amplias zonas inundadas, cientos de miles sin electricidad y severos daños materiales.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se desplazó hacia el este de Cuba tras debilitarse a categoría 3, hasta el cierre de esta edición, aunque sus vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y la marejada ciclónica mantienen a la región bajo alerta. El NHC advirtió que el huracán genera condiciones “catastróficas”, con lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

El Dato: Las autoridades confirman nueve fallecimientos asociados al paso de Melissa: tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie, informó que seis hospitales resultaron dañados, entre ellos el Hospital Infantil Bustamante en Kingston, cuyo acceso quedó bloqueado tras la caída de un poste eléctrico. Las inundaciones afectaron carreteras y viviendas en las parroquias de Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde numerosas comunidades siguen incomunicadas.

A su vez, la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS) reportó que más del 77 por ciento de los usuarios, alrededor de 530 mil personas, quedaron sin energía eléctrica. Los bomberos y la Fuerza de Defensa Nacional trabajan en el rescate de residentes atrapados, mientras más de 800 refugios permanecen activos con unos 15 mil desplazados.

En tanto, el ministro de Turismo, Edmund Bartlett, aseguró que cerca de 25 mil turistas se encuentran en la isla. “La seguridad de nuestros visitantes es primordial. Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Turística para coordinar toda la asistencia necesaria”, declaró.

5 a 3 se degradó Melissa en unas horas

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana emitió una alerta a los connacionales que residen o viajan por el Caribe. La dependencia, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, puso a disposición de los mexicanos en Jamaica el número de emergencia +1 (876) 832-8711, y para quienes se encuentran en países cercanos a la trayectoria del huracán, los contactos de las embajadas en Cuba (5286 9620), Haití (3849 0085) y República Dominicana (809 669 6501).

La Cancillería también exhortó a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior a fin de mantener comunicación directa durante contingencias. Según los registros de la SRE, cerca de 100 mexicanos permanecen en Jamaica.

Mientras tanto, el NHC mantiene avisos de huracán para las provincias orientales de Cuba, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y para las Bahamas centrales y del sureste. Haití, Las Tunas y las islas Turcos y Caicos permanecen bajo alerta de tormenta tropical.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, instó a la población a seguir las órdenes de evacuación. Más de 500 mil personas fueron trasladadas a zonas seguras ante la inminente llegada del ciclón. En Bahamas, las autoridades también dispusieron evacuaciones preventivas.

De acuerdo con los pronósticos, Melissa impactará el sureste de Cuba en la madrugada de este miércoles.