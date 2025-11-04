Cierre de Six Flags America: ¿Cuándo es el último día de operación del parque?

Six Flags América anunció el cierre de sus parques temáticos desde el 1 de mayo del 2025, y las razones del cierre definitivo se dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con dicho comunicado, el parque de atracciones Six Flags America y el parque acuático Hurricane Harbor ubicado den Bowie, Maryland, Estados Unidos, cerrarían sus puertas para poder vender las propiedades.

En el comunicado se puntualiza que realizaron una revisión exhaustiva de sus parques, y decidieron cerrar estos dos ya que no se ajustaban a la estrategia que tiene la cmpañía a largo plazo.

Ambos parques dejaron de funcionar de manera oficial este domingo, ya que el 2 de noviembre del 2025 fue el último día en el que ambos parques estuvieron en funcionamiento.

En una publicación realizada en sus redes sociales, Six Flags America agradeció a los fans del parque de atracciones por los 50 años en los que pudieron brindar diversión familiar y crear memorias.

Six Flags America contaba con diversas atracciones y montañas rusas ubicadas en las aproximadamente 202 hectáreas que la conformaban, como Superman, Batwig, Joker’s Jinx, Firebird, Roar, y Wild One

Con el cierre de Six Flags America, los pases adquiridos en 2025 dejaron de funcionar antes de que terminara el año, y aproximadamente 70 personas que laboraban en el parque recibieron una indemnización por despido y algunos otros beneficios.

La compañía Six Flags Entretainment Corporation cuenta con 27 parques de atracciones y 15 parques acuáticos en Norteamérica, y además también cuenta con 9 complejos turísticos.

Estos parques de atracciones se encuentran distribuidos en México, Estados Unidos y Canadá, y en estos se cuenta con montañas rusas, toboganes en sus parques acuáticos y atracciones temáticas de series animadas como Looney Tunes, DC Comics y Peanuts.

Juegos de Six Flags America ı Foto: Especial

¿Six Flags México va a cerar?

Cuando el cierre del parque de atracciones Six Flags America, ubicado en Woodmore, Maryland, Estados Unidos fue anunciado en mayo de este año, las personas comenzaron a preguntarse si Six Flags México dejaría de operar.

Sin embargo, todo se trató de una simple confusión de los usuarios, pues hasta el momento la compañía Six Flags Entretainment Corporation no ha comunicado ningún posible cierre de su parque de atracciones ubicado en Ciudad de México.

Six Flags México anteriormente era el paruqe conocido como Reino Aventura, el cual duró operando desde 1982 hasta 1992, cuando este cerró sus puertas para una remodelación.

Reino Aventura nunca reabrió sus puertas, pues en el año 2000 se convirtió en el primer parque de atracciones de Six Flags en ser abierto por la compañía fuera de Estados Unidos y Canadá.