Demócrata Abigail Spanberger es electa gobernadora de Virginia

La demócrata Abigail Spanberger resultó electa este martes como gobernadora de Virginia, Estados Unidos, la primera mujer en ocupar el cargo en el estado que actualmente es gobernado por el republicano Glenn Youngkin.

Spanberger, excongresista y exagente de la CIA, se impuso con el 56.8 por ciento de los votos ante la republicana Winsome Earle-Sears, vicegobernadora saliente, según los resultados preliminares del Departamento de Elecciones de Virginia.

En el mismo sentido se perfila la votación para elegir a la vicegobernadora, con la demócrata Ghazala Hashmi a la cabeza, con el 54.8 por ciento de la preferencia electoral ante un 44.8 por ciento del republicano John Reid.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr