Caso Epstein: nuevos correos electrónicos afirman que Trump ‘sabía de las chicas’

Donald Trump sabía de la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, según nuevos documentos revelados este miércoles en los que se menciona en varias ocasiones el nombre del presidente de Estados Unidos.

Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos entre Epstein y su pareja y socia, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico y abuso sexual de menores.

En un correo dirigido a Maxwell, con fecha del 2 de abril de 2011, Epstein escribió que Trump “pasó horas en mi casa” con una víctima de trata de personas, y se refirió al mandatario como “un perro que no ha ladrado”.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... [la víctima] pasó horas en mi casa con él y nunca se le ha mencionado", se lee en el documento.

Uno de los tres correos en los que Epstein menciona a Donald Trump. ı Foto: oversightdemocrats.house.gov

En otro correo fechado el 31 de enero de 2019, dirigido al periodista y escritos Michael Wolff, Epstein afirmó que Donald Trump “sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

En un segundo correo electrónico, pero del 16 de diciembre de 2015, ambos discuten cómo debería responder Donald Trump durante una entrevista con CNN si le preguntaban sobre su relación con Epstein.

Wolff describe la influencia que Epstein ejercía sobre Trump y le sugiere: “Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas”.

Aunque en uno de los documentos publicados se omitió el nombre de la víctima, los republicanos del comité afirman que se trata de Virginia Giuffre, quien acusó a Jeffrey Epstein de haberla obligado a tener encuentros sexuales con varios de sus amigos.

de izq. a der.: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en foto del año 2000. ı Foto: Especial

Giuffre, quien falleció a inicios de este año, insistió que Trump no se encontraba entre esos hombres y en sus memorias, publicadas recientemente, afirmó que el magnate “fue sumamente amable” con ella cuando trabajaba como empleada del spa en su club de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Tras la publicación de los correos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de filtrar documentos “selectivamente” para “crear una narrativa falsa que difame al presidente Trump”.

Trump, por su parte, afirmó en su plataforma Truth Social que los demócratas “intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y muchos otros temas”.

“ No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas.”, escribió.

Trump acusa a demócratas se intentar revivir "el engaño de Jeffrey Epstein". Foto, Truth Social, @realDonaldTrump

Epstein fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales. Aunque los forenses determinaron que se trató de un suicidio, sus vínculos con figuras públicas han alimentado la especulación sobre las circunstancias de su muerte y las exigencias de mayor transparencia.

Los correos electrónicos publicados este miércoles forman parte de 23 mil documentos del patrimonio de Epstein entregado al comité, que acusa a la Casa Blanca de encubrir los archivos relacionados con el caso.

Además, señala que los mensajes plantean dudas sobre la relación entre Trump y Epstein, algo que el mandatario republicano ha negado en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, el Comité de Supervisión publicó 20 mil documentos adicionales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Con información de Reuters y AP.

cehr