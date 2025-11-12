Trump firma proyecto de ley para reabrir el gobierno de Estados Unidos tras 43 días

Trump firmó el proyecto de ley para reabrir el gobierno de Estados Unidos.

Tras acusar “extorsión” por parte de los demócratas, Donald Trump firmó este miércoles el proyecto de ley de financiación del gobierno de Estados Unidos para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, con 43 días.

Trump recibió en la Casa Blanca el proyecto de ley luego de que, más temprano, la Cámara de Representantes aprobó financiar el gobierno hasta el 30 enero de 2026.

Desde la Oficina Oval, rodeado por legisladores republicanos, el mandatario exhortó a los estadounidenses a no olvidar la resistencia de los demócratas en el Congreso en las elecciones intermedias de 2026.

“Solo quiero decirle a los estadounidense que no olviden esto cuando se acerquen las elecciones intermedias. No olviden lo que [los demócratas] le han hecho a nuestro país”, dijo en su discurso.

Antes de firmar el documento, Trump pidió eliminar la obstrucción parlamentaria para que un cierre de gobierno “no vuelva a ocurrir jamás”. Lo anterior, porque el proyecto firmado este miércoles sólo extiende la fecha límite de financiamiento del gobierno hasta el 30 de enero de 2026.

“Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto no volvería a suceder, y no olviden que tenemos otra fecha límite en un futuro próximo . No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir”, señaló.

Antes de firmar el proyecto de ley también pidió que “no se les pague a las aseguradoras” y que esa “enorme cantidad de dinero se entregue directamente a la gente”.

Esto, porque los demócratas exigían la extensión los subsidios mejorados que vencen a fin de año y que reducen el costo de la cobertura médica bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como “Obamacare”, programa que Trump calificó como “un desastre”.

“Trabajaremos en algo relacionado con la atención médica. Podemos hacerlo mucho mejor”, aseguró. Añadió: “Hay muchísimo dinero en juego y estamos dispuestos a pagar muchísimo dinero a la gente. Así que vamos a pagar mucho dinero a la gente. Van a salir y comprar su propio seguro médico y nos vamos a olvidar de esta locura del ‘Obamacare’“.

Tras el cierre del gobierno, los empleados federales que quedaron inactivos durante los 43 días de cierre se reincorporarán a sus puestos a partir del jueves, aunque no se sabe qué tan pronto se reanudarán por completo los servicios y las operaciones del gobierno.

Se espera que los servicios esenciales para el transporte aéreo tengan tiempo de recuperarse antes del aumento de viajes por el Día de Acción de Gracias, que este año se celebra el 27 de noviembre.

Además, se restablecerá temporalmente la asistencia alimentaria para millones de familias, lo que podría liberar fondos en sus presupuestos para gastos durante la temporada navideña.

Con información de AP y Reuters.

