Cámara de Representantes aprueba reapertura del gobierno de EU; falta firma de Trump

El Capitolio de los Estados Unidos en el día 43 del cierre parcial del gobierno.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto para terminar con el cierre del gobierno de Estados Unidos, que este miércoles cumple 43 días y es considerado el más largo en la historia del país.

Se prevé que esta misma noche el proyecto de ley llegue al escritorio de presidente Donald Trump, quien habrá de firmarlo para reabrir el gobierno al menos hasta el 30 de enero de 2026.

Durante el cierre del gobierno, los empleados federales no cobraron sus salarios, lo que provocó escasez de controladores aéreos y derivó en miles de vuelos cancelados y demorados en Estados Unidos.

Los demócratas querían extender los subsidios mejorados que vencen a fin de año y que reducen el costo de la cobertura médica bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como “Obamacare”.

Aunque los demócratas se negaron a apoyar un proyecto de ley que no incluyera su demanda, los republicanos se impusieron con 222 votos a favor y 209 en contra.

No obstante, el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) anunciaron que se mantendrá la reducción del 6 por ciento de vuelos en 40 aeropuertos debido al aumento de controladores aéreos en sus puestos de trabajo.

“El equipo de seguridad de la FAA está satisfecho con el aumento de personal de control de tráfico aéreo y considera oportuno pausar el calendario de reducciones para que podamos revisar el espacio aéreo”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El límite se mantendrá vigente mientras las autoridades evalúan si el sistema de control de tráfico aéreo puede retomar sus operaciones normales de forma segura.

Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmaron que la seguridad sigue siendo su máxima prioridad y que todas las decisiones se basarán en datos.

Miles de vuelos han sido cancelados desde que las restricciones entraron en vigor el viernes pasado. La FAA inicialmente planeó aumentar la reducción de vuelos del al 8 por ciento el jueves y al 10 por ciento el viernes en 40 aeropuertos.

Con información de AP y Reuters.

