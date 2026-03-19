¿Quién fue César Chavez, activista acusado de abuso de menores?

César Chavez fue un líder campesino reconocido por ser un activista de los derechos civiles en Estados Unidos; fundó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por su sigla en inglés), junto a Dolores Huerta.

El activista originario de California luchó para proteger a los trabajadores del campo latinoamericanos, incluyendo sus derechos y la exigencia de un mejor pago, logrando la terminación del Programa Bracero.

La lucuha de César Chavez en un inicio se centraban en solucionar los problemas financieros de los agricultores mexicoestadounidenses, pero con el tiempo logró mejorar la vivienda de estos, exigir que no se utilizaran pesticidas peligrosos, y mejorar los salarios que recibían.

Tras su muerte en 1993, fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1994, y se convirtió en un ícono de la historia, e incluso actualmente su nombre se encuentra asentado en algunas calles, escuelas y parques de Estados Unidos.

César Chavez ı Foto: Especial

Acusasiones en contra de César Chávez por abuso de menores

En días recientes The New York Times publicó un artículo de investigación en el que señalan que César Chavez abusó a niñas durante años, utilizando su influencia y su posición de poder dentro del movimiento para engañarlas y cometer dicho delito.

Ante las señalizaciones recientes, el gobernador de California, Gavin Newsom emitió una propuesta para cambiar el nombre del 31 de marzo; nombrado “Día de César Chávez” en su honor, a “Día de los Trabajadores Agrícolas”, y en otros estados se han cancelado eventos que se realizaban para honrarlo.

En esta investigación se incluye el testimonio de dos mujeres que fueron violentadas sexualmente por el activista cuando eran menores de edad.

El periódico estadounidense rescata el testimonio de Ana Murguia, quien fue abusada por Chavez en una colchoneta que se encontraba en su despacho cuando ella tenía 13 años de edad y él 45; cuando le pidió no decirle a nadie lo ocurrido, pues “se pondrían celosos.”

Los abusos cometidos en contra de Ana; por quien ella consideraba “un héroe” cuando era menor de edad, no se limitaron a esa ocasión, pues ella indicó que esto continuó ocurriendo por decenas de veces durante cuatro años, e incluso esto la llevó a intentar suicidarse en múltiples ocasiones a los 15 años de edad.

Ana Murguia y César Chavez en 1975 ı Foto: Cathy Murphy/Getty Images

Debra Rojas, quien al igual que Ana era hija de organizadores sindicales que participaron con Chavez en mítines, afirmó que desde que tenía 12 años de edad.

Los abusos cometidos en contra de Ana y Debra, por quien ya era una figura con poder, continuaron entre 1972 y 1977, de acuerdo con sus testimonios.

The New York Times señala que entrevistaron a más de 60 personas, entre las que incluyeron a sus ayudantes, familiares y antigüos miembros del sindicato; y esto arrojó que la conducta de abuso sexual de Chavez era utilizada en contra de mujeres voluntarias en el movimiento y trabajadoras de la UFW.

Entre las mujeres que fueron abusadas sexualmente por el líder sindical se encuentra quien fue considerada la mano derecha de César Chávez, Dolores Huerta, quien decidió romper el silencio a sus casi 96 años de edad.

Dolores Huerta y César Chavez en 1965 ı Foto: Carl Crawford/Fresno Bee/ZUMA Press, vía Reuters

Dolores Huerta precisó que su silencio no se debe a una ausencia de dolor, sino a una estrategia, debido a que era una mujer “que luchaba por el respeto en el mundo dominado por los hombres de la organización sindical de la década de 1960.”

Este 18 de marzo Dolores Huerta emitió un comunicado en el que señaló los abusos sexuales perpetrados por César Chávez en su contra, “durante los últimos 60 años he guardado un secreto porque creía que revelar la verdad perjudicaría al movimiento de trabajadores agrícolas por el que he luchado toda mi vida.” se lee.

En la década de 1960, siendo una joven madre, tuve dos encuentros sexuales con César. La primera vez, fui manipulada y presionada para tener relaciones sexuales con él, y sentí que no podía negarme porque era alguien a quien admiraba, mi jefe y el líder del movimiento al que ya había dedicado años de mi vida. La segunda vez, fui forzada, en contra de mi voluntad, y en un ambiente donde me sentí atrapada Dolores Huerta



Dolores Huerta ı Foto: Especial

Compartió que tuvo dos hijos como resultado de estos abusos sexuales, a quienes decidió buscarles un hogar para que estos pudieran tener una vida estable, y que actualmente estos son amigos de sus otros hijos, quienes tampoco sabían cómo habían sido concebidos “hasta hace apenas unas semanas.”

Dolores sostiene que la construcción del movimiento era la obra de su vida, por lo que decidió guardar silencio, pues “no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera en mi camino.”

Nunca me he considerado una víctima, pero ahora entiendo que soy una superviviente: de la violencia, del abuso sexual, de hombres dominantes que me veían a mí y a otras mujeres como propiedad o como cosas que controlar. Dolores Huerta



En el comunicado Dolores Huerta compartido por The New York Times, precisa que decidió compartir su historia tras leer que ella no fue la única víctima de Chavez, señala que le “repugna saber que lastimó a niñas”, y que siente un profundo dolor por quienes; al igual que ella, sufrieron en slencio por años.

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