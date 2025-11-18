ONU avala plan que redefine Gaza y abre vía política en Medio Oriente

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votan a favor de un proyecto para autorizar una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, ayer.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución impulsada por Estados Unidos que marca un giro significativo en el rumbo político y militar de la Franja de Gaza, tras más de dos años de guerra entre Israel y Hamas. La decisión autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización con facultades amplias y respalda el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, que contempla la creación de una Junta de Paz transitoria, presidida por él mismo, para supervisar la reconstrucción del enclave y sentar las bases de un eventual Estado palestino.

La votación, que terminó 13-0, tuvo la abstención de Rusia y China, pero evitó el veto que se temía por parte de Moscú, que había promovido una resolución alternativa. Para Estados Unidos y sus aliados, la aprobación representó un paso importante para legitimar el alto al fuego vigente y para garantizar que los países árabes dispuestos a enviar tropas cuenten con un aval multilateral claro.

El Dato: Israel presentó una solicitud para recusar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y pidió cancelar las órdenes de detención relacionadas con Israel.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, calificó la resolución de “histórica y constructiva”, al asegurar que constituye el inicio de un nuevo rumbo regional. Su énfasis, dijo, es avanzar hacia una Gaza estable y hacia un entorno que permita a Israel vivir en seguridad. Sin embargo, la relevancia del texto no reside sólo en el componente militar, sino en la evolución diplomática: Washington reformuló su postura y aceptó un lenguaje más firme sobre la autodeterminación palestina, tras intensas negociaciones con los países árabes y representantes palestinos.

Durante casi dos semanas, las delegaciones árabes insistieron en modificar el borrador original para reforzar el compromiso con un horizonte político claro hacia un Estado palestino. El resultado fue un texto que establece que, una vez que la Autoridad Palestina avance en reformas internas y en la reconstrucción de Gaza, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Además, define que Estados Unidos abrirá un diálogo entre israelíes y palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia.

69 mil palestinos han muerto a manos de Israel desde 2023

98 gazatíes han muerto bajo custodia israelí

Dicha inclusión al borrador molestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien reafirmó su oposición a cualquier intento de establecer un Estado palestino y aseguró que la desmilitarización de Gaza se realizará “por las buenas o por las malas”. La resolución, además, se ha convertido en un punto de presión para la coalición que lidera, presionada desde la derecha, que rechaza cualquier elemento que sugiera una salida política basada en dos Estados.

Hamas, por su parte, condenó el proyecto y advirtió que la fuerza internacional representaría una “tutela extranjera” al servicio de Israel, al tiempo que rechazó la idea de desarmarse. El grupo acusó al plan de despojar a la resistencia de neutralidad y de convertir a la fuerza internacional en parte del conflicto. Para sus voceros, cualquier despliegue externo sólo sería aceptable si opera sólo en las fronteras, bajo supervisión total de la ONU y sin injerencia en el territorio.

La resolución autoriza la fuerza internacional a emplear “todas las medidas necesarias” para cumplir su mandato, el lenguaje habitual de la ONU para describir el uso de fuerza militar. Los países árabes, entre ellos Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía, respaldaron públicamente la propuesta y pidieron su adopción inmediata.

El TIP: La resolución ha generado controversia en Israel porque alude a la posibilidad futura de un Estado palestino.

La fuerza tendrá atribuciones para supervisar fronteras, garantizar seguridad, coordinar asistencia humanitaria y consolidar la desmilitarización del enclave, un proceso que sigue plagado de incógnitas dada la negativa de Hamas a deponer armas. La coordinación con Egipto e Israel será permanente, mientras que la retirada israelí se ejecutará en función de estándares y plazos vinculados al avance del proceso de desmilitarización, acordados junto con EU, la fuerza internacional y los garantes del alto al fuego.

El plan de Trump, anexado a la resolución, define la creación de una Junta de Paz que operará como autoridad de transición encargada de la reconstrucción y recuperación económica de Gaza. El magnate celebró la votación y destacó que la junta incluirá a “los líderes más poderosos y respetados del mundo”, cuyas identidades serán reveladas en las próximas semanas. “En las próximas semanas se darán a conocer los miembros de la Junta Directiva y muchos otros anuncios interesantes”, dijo.

REACCIONES INTERNACIONALES. Human Rights Watch advirtió que el texto no hace referencia a los derechos humanos, aunque recordó que esto no exime a Israel ni a la fuerza internacional de cumplir con el derecho humanitario. Su director ante la ONU, Louis Charbonneau, pidió garantizar el flujo de ayuda, poner fin a políticas como la privación deliberada de alimentos y ejecutar las órdenes de arresto de la CPI.

Mientras tanto, en Cisjordania colonos israelíes intensificaron sus ataques contra palestinos. En la aldea de Jabaa, cerca de Belén, grupos de colonos incendiaron viviendas y vehículos sin que se registraran detenciones inmediatas. Organizaciones como Yesh Din señalaron que cerca del 94 por ciento de las investigaciones por violencia de colonos desde 2005 han concluido sin cargos.