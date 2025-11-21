Zelenski analiza plan de Trump, mientras Moscú avanza en Kiev

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que Kiev recibió un borrador del nuevo plan de paz impulsado por Washington y que fue discutido también por el Kremlin, un documento de 28 puntos que, de acuerdo con diversas filtraciones, incluye concesiones territoriales y una reducción significativa del ejército ucraniano. Luego de la reunión con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Discroll, Zelenski expresó su disposición para trabajar con la administración Trump en la revisión del plan, al tiempo que aclaró que expondrá sus “principios fundamentales” antes de cualquier definición.

El mandatario ucraniano explicó por Telegram que los equipos de ambos países trabajarán de manera conjunta en los puntos del borrador. Aunque la oficina presidencial evitó hacer un pronunciamiento sobre las exigencias concretas del documento, recalcó que Kiev sigue comprometido con una paz que respete su soberanía. Zelenski dijo que espera conversar en los próximos días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir “las oportunidades diplomáticas existentes” .

Por su parte, Driscoll, quien encabezó la delegación militar estadounidense que llegó a Kiev, transmitió a Volodimir Zelenski los mensajes más recientes de la Casa Blanca, en una gira que podría incluir un viaje a Moscú para continuar las negociaciones. Diplomáticos estadounidenses señalaron que Donald Trump quiere acelerar un acuerdo y trabaja con un “calendario agresivo” para lograr avances cuanto antes.

En tanto, la recepción del documento provocó rechazo inmediato entre los gobiernos europeos. Diplomáticos del bloque señalaron que la iniciativa no fue consultada con sus aliados y contiene elementos que consideran inaceptables. Entre los puntos filtrados destaca que Ucrania tendría que retirarse de la parte de Donetsk que aún controla y renunciar a las armas de largo alcance, medidas que los socios occidentales interpretan como un capitulo importante.

Por su parte, Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores de Francia, insistió en que cualquier acuerdo debe ser una “paz justa” y no un arreglo impuesto que deje a Kiev vulnerable. Mientras que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, coincidió al señalar que sólo una solución respaldada por ucranianos y europeos puede perdurar.

Asimismo, en el interior de Ucrania, las críticas fueron más contundentes, ya que legisladores, diplomáticos y oficiales militares describieron el borrador como una “provocación” destinada a dividir a los aliados y sembrar desconcierto. Algunos funcionarios subrayaron que las exigencias se parecen a los planteamientos que Moscú hizo al inicio de la invasión en 2022, lo que refuerza su desconfianza. En tanto, el primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, calificó el documento de “irrealista” y lo comparó con una operación de desinformación soviética. Otros afirmaron que aceptar esas condiciones sería la desaparición efectiva del Estado ucraniano.

Mientras tanto, la Casa Blanca reconoció que altos funcionarios estadounidenses discutieron el plan con Kiev la semana pasada. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Washington mantiene conversaciones “por igual” con Ucrania y Rusia, “el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que una paz duradera implicará asumir “concesiones difíciles pero necesarias”.

Según reportes, el borrador habría sido redactado en gran parte por Kirill Dmitriev, cercano al presidente Vladimir Putin, junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. La exclusión de Kiev generó irritación y alimentó la idea de que se trata de un proyecto sesgado a favor de Moscú, especialmente porque no exige concesiones visibles al Kremlin.

TOMA DE TERRITORIO. Moscú, por su parte, descartó que exista un proceso formal de consultas y reiteró que cualquier acuerdo futuro debe atender las “causas profundas del conflicto”, expresión que Rusia utiliza para justificar su demanda de limitar capacidades militares ucranianas y consolidar su control.

Mientras tanto, las fuerzas rusas intensificaron su ofensiva en varios frentes. El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó a Putin que sus tropas tomaron la ciudad de Kúpiansk, un nudo ferroviario estratégico en la región de Jarkov. También aseguró que Rusia controla más del 75 por ciento de Pokrovsk, uno de los principales escenarios de combate, y que la agrupación militar Vostok ha ampliado su presencia en zonas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Asimismo, Ucrania atraviesa su crisis política más grave desde el inicio de la invasión. La agencia anticorrupción reveló una trama de sobornos presuntamente encabezada por Timur Mindich, exsocio empresarial de Zelenski, en la que estarían implicados varios ministros. El Parlamento destituyó a dos de ellos, intensificando la presión sobre el presidente, mientras voces dentro de su propio partido piden la salida de Andriy Yermak, jefe de gabinete.

A pesar de ello, Zelenski reafirmó que el país está dispuesta a trabajar con EU y con sus socios europeos “para que el resultado sea la paz”, siempre que no implique comprometer su soberanía ni limitar su capacidad de defensa.