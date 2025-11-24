Morgan Geyser, atacante del caso ‘Slender Man’ fue recapturada tras fugarse

La búsqueda de la mujer de Wisconsin que casi mató a puñaladas a una compañera de clase hace más de una década para complacer al personaje ficticio “Slender Man” concluyó el domingo en la noche, cuando la policía la descubrió.

El Departamento de Policía de Madison declaró el domingo que Morgan Geyser, de 23 años, se había zafado de su dispositivo de monitoreo electrónico y había dejado su hogar grupal en el lado oeste de la ciudad capital. Fue vista por última vez alrededor de las 8 de la tarde del sábado con un conocido adulto, indicó el departamento.

Geyser fue encontrada con un hombre de 42 años que fue acusado de allanamiento criminal y obstrucción de identificación, confirmó la policía de Posen. Desde entonces, ha sido liberado. Geyser debe comparecer en la corte del condado Cook el martes por la mañana para una audiencia sobre su extradición a Wisconsin.

Geyser inicialmente dio a los policías un nombre falso y se negó repetidamente a proporcionar su nombre real, según la declaración. Finalmente, les dijo que no quería decirles quién era porque había “hecho algo realmente malo” y sugirió que podrían “simplemente buscarla en Google”. Los policías la detuvieron a ella y al hombre sin incidentes.

Police say 43-year-old Chad Mecca was apprehended with Slender Man stabber Morgan Geyser in Posen, Illinois, after Geyser escaped from her group home and GPS monitoring in Wisconsin. pic.twitter.com/v1NshrRLRU — Jason Calvi (@JasonCalvi) November 24, 2025

Geyser fue colocada en un hogar grupal este año después de recibir una liberación condicional del Instituto de Salud Mental de Winnebago. Fue enviada al instituto psiquiátrico en 2018 después de declararse culpable de intento de homicidio intencional en primer grado en un acuerdo con los fiscales para evitar la prisión. El apuñalamiento ocurrió en 2014.

El Departamento de Policía de Madison declaró el domingo que no fue informado de que Geyser estaba desaparecida hasta casi 12 horas después de que dejó el hogar grupal. El Departamento de Correcciones del estado recibió una alerta el sábado por la noche de que el monitor de tobillo de Geyser había fallado. El departamento contactó al hogar grupal donde vivía unas dos horas después y se le informó que ella no estaba allí y que se había sacado el brazalete, indicó la policía de Madison.

Los funcionarios de salud del estado intentaron bloquear su liberación en marzo, diciendo al juez que Geyser no había informado a su equipo de terapia que había leído “Rent Boy”, una novela sobre asesinato y venta de órganos en el mercado negro. También alegaron que ha estado comunicándose con un hombre que colecciona memorabilia de asesinatos y le ha enviado su propio dibujo de un cuerpo decapitado y una postal diciendo que quiere ser íntima con él.

All these photos of the top of her head are not helpful in the search. These pictures were posted this evening by the mother of Morgan Geyser, stating she was “last seen…..with Charly” (last photo)

She’s been on the run/missing for at least 26 hrs now. I feel terrible for the… https://t.co/GrpMxxPxWh pic.twitter.com/Sie2mzbLYa — Tegridy (@Chelsea_UpNorth) November 24, 2025

¿Qué ocurrió en el ataque de Slender Man?

Morgan Geyser y su amiga, Anissa Weier, tenían 12 años cuando atrajeron a su compañera de clase, Payton Leutner, a un parque suburbano de Milwaukee después de una pijamada. Geyser apuñaló a Leutner más de una docena de veces mientras Weier la incitaba. Leutner apenas sobrevivió.

Las niñas luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner para ganarse el derecho de ser sirvientes de “Slender Man” y temían que él dañara a sus familias si no cumplían.

Slender Man fue creado en línea por Eric Knudson en 2009 como una figura misteriosa editada en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un personaje popular en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT