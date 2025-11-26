Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca en Washington

Elementos de la Guardia Nacional en Washngton el 26 de noviembre del 2025.

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca y sus condiciones no se conocen de inmediato, según dos funcionarios de las fuerzas del orden que no están autorizados para discutir el asunto públicamente y que hablaron con AP bajo condición de anonimato.

La policía dijo luego que un sospechoso ha sido arrestado.

Se vieron vehículos de emergencia respondiendo a la zona y al menos un helicóptero aterrizó en el National Mall.

La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca. Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había sido baleado.

El Departamento de Policía Metropolitana declaró que estaba respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban monitoreando activamente la situación.

El presidente Donald Trump estaba en su campo de golf en West Palm Beach cuando ocurrió el tiroteo.

“La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación. El Presidente ha sido informado”, señaló la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional del distrito y de varios estados han estado patrullando la capital de la nación después de que Trump emitiera en agosto una orden de emergencia en la capital, federalizando la fuerza policial local y enviando a la guardia desde ocho estados y el Distrito de Columbia.

