Fiscal retira cargos contra Donald Trump por presunta injerencia electoral

Un juez desestimó este miércoles el caso de interferencia electoral en Georgia contra el presidente Donald Trump y otros después de que el fiscal que recientemente asumió el caso dijo que no seguiría adelante con los cargos.

Pete Skandalakis, el director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, asumió el caso el mes pasado luego de que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fuera removida por una “apariencia de impropiedad” creada por una relación romántica con el fiscal especial que eligió para liderar el caso.

Después de la presentación de Skandalakis, el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, emitió una orden de un párrafo desestimando el caso en su totalidad.

El abandono del caso de Georgia es el último reflejo de cómo Donald Trump ha emergido en gran medida ileso de una serie de procesamientos que una vez amenazaron con poner en peligro su carrera política y su libertad personal.

El exfiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith, quien había acusado a Donald Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 y acumular documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, retiró ambos casos después de que Trump ganara la Casa Blanca el año pasado. Smith citó la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones.

Y aunque Donald Trump fue condenado en Nueva York en relación con pagos de dinero por silencio durante las elecciones de 2016, fue sentenciado en enero a una descarga incondicional, dejando su condena intacta pero sin imponerle ningún castigo.

Era poco probable que se pudiera haber avanzado con la acción legal contra Trump mientras él es presidente, pero otras 14 personas aún enfrentaban cargos, incluidos el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Steve Sadow, el abogado principal de Donald Trump en Georgia, aplaudió la desestimación del caso: “La persecución política del presidente Trump por parte de la fiscal descalificada Fani Willis finalmente ha terminado. Este caso nunca debió haber sido presentado. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra legal”.

Únetee a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR