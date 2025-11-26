Trump afina propuesta para un pacto que detenga la guerra en Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania ha sido “afinado”, al tiempo que ordenó a su enviado Steve Witkoff reunirse con Vladimir Putin, mientras el secretario del Ejército, Dan Driscoll, hará lo propio con funcionarios ucranianos. La instrucción, difundida ayer, encamina a Washington a una fase de negociaciones más estructurada tras meses de contactos preliminares. Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse personalmente con Putin y con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, aunque aclaró que sólo lo haría cuando exista un acuerdo casi cerrado.

El anuncio se produjo después de que Driscoll sostuviera reuniones en Abu Dhabi, entre lunes y martes con representantes rusos para revisar los últimos ajustes de la propuesta. Por su parte, Jeff Tolbert, portavoz del secretario del Ejército, aseguró que “las conversaciones van bien y seguimos optimistas”, una señal de que la administración Trump percibe un margen de coincidencias mayor al registrado en las últimas semanas.

El Dato: En el centro del plan de Trump se encuentra la exigencia a Ucrania de ceder la totalidad de su región del Donbás, a pesar de que gran parte permanece bajo su control.

El magnate reiteró en Truth Social que quiere reunirse “pronto” con Zelenski y con Putin, pero sólo cuando el acuerdo esté en fase final. Destacó que el documento evolucionó de una versión de 28 puntos a otra “perfeccionada” gracias a aportaciones de todas las partes, y que sólo persisten discrepancias puntuales.

El republicano reiteró que los avances serán monitoreados de cerca junto con el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de gabinete Susie Wiles. Witkoff, empresario inmobiliario convertido en diplomático, funge como enlace directo con Putin, en tanto que Driscoll, figura cercana a Vance, ha cobrado un papel central en la arquitectura del plan de paz que la Casa Blanca intenta acelerar.

7 ucranianos murieron en los ataques de Moscú

Trump también sostuvo que el acuerdo está “muy cerca”, una declaración emitida durante el tradicional indulto del pavo en la Casa Blanca. Admitió, sin embargo, que el proceso ha sido más complejo de lo esperado. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que los esfuerzos están en un “momento crucial”, aunque llamó a actuar con cautela debido a la fragilidad de las negociaciones.

En este contexto, altos funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Ginebra el domingo pasado, seguidos por una videoconferencia el martes con la llamada “coalición de los dispuestos”, encabezada por Francia y el Reino Unido. Rubio participó en ambos encuentros, lo que subraya el interés de Washington en reforzar la legitimidad de su propuesta ante los aliados europeos.

460 drones y 22 misiles lanzó Rusia contra Ucrania ayer

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que la mayoría del texto “puede ser aceptado”, según Zelenski. No obstante, Oleksandr Bevz, integrante de la delegación ucraniana en Ginebra, advirtió que “es muy prematuro decir que hay algo acordado”. En entrevista con The Associated Press, Bevz explicó que la modificación del documento continúa, que se eliminaron puntos duplicados y otros ajenos al conflicto ucraniano, y que la viabilidad del acuerdo dependerá de la solidez de las garantías de seguridad para Kiev.

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó los esfuerzos como “progreso sólido y alentador”, aunque condenó los ataques rusos a Kiev y las incursiones con drones sobre Rumania y Moldavia. Añadió que Europa mantendrá la presión sobre Moscú hasta que exista una disposición real.

El Tip: Trump se retractó de la fecha límite del jueves para que Ucrania aceptara el plan, al decir que “la fecha límite para mí es cuando termine”.

En una intervención ante la coalición de los dispuestos, Zelenski exhortó a los líderes europeos a negociar un marco para una “fuerza de seguridad” en el país y mantener el respaldo mientras Moscú no muestre una voluntad clara de cesar las hostilidades. Asimismo, medios estadounidenses confirmaron que Estados Unidos y Rusia mantienen reuniones en Abu Dhabi. Funcionarios citados por NBC News indicaron que “sólo quedan unos pocos detalles delicados” y que Kiev habría aceptado el plan, aunque siguen pendientes ajustes menores.

Zelenski declaró el lunes que las medidas para poner fin a la guerra “pueden ser viables”, y anticipó abordar asuntos “sensibles” con Trump. Mientras que su asesor Rustem Umerov aseguró que Ucrania aspira a cerrar un acuerdo “a la fecha más temprana posible en noviembre”. mientras que el canciller Serguéi Lavrov afirmó que Moscú mantiene comunicación con EU para conocer una versión “provisional” del texto, una vez revisado junto con europeos y ucranianos.

LA TRANSCRIPCIÓN. Más tarde, Donald Trump habló con periodistas después de que Bloomberg News publicara una transcripción de una llamada del 14 de octubre entre Witkoff y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, donde Witkoff entrenó a su homólogo sobre cómo Putin debería manejar una llamada con Trump.

El magnate le restó importancia al supuesto enfoque de Witkoff, al que calificó de “una forma muy estándar de negociación”. Mientras que el representante estadounidense Don Bacon, republicano de Nebraska que ha criticado la estrategia de Trump hacia Ucrania, afirmó que la transcripción demostraba que Witkoff favorece a los rusos. “No se puede confiar en él para que dirija estas negociaciones. ¿Acaso un agente ruso a sueldo haría menos que él? Debería ser despedido”, declaró Bacon en redes sociales.

Mientras tanto, Rusia lanzó una oleada nocturna de ataques contra Kiev que dejó al menos siete personas muertas y daños en infraestructura energética. A su vez, Ucrania respondió con un operativo de drones en el sur de Rusia que mató a tres civiles, según autoridades locales.

El líder ucraniano informó que Rusia lanzó 22 misiles y más de 460 drones, que afectaron servicios básicos en varios distritos. Mientras Vitalii Klitschko, alcalde de la capital, reportó 20 personas heridas. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa justificó los ataques como respuesta a operaciones ucranianas contra instalaciones civiles en territorio ruso.

En la región rusa de Krasnodar, un ataque nocturno con drones dejó seis heridos.