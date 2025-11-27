Quién es Rahmanullah Lakanwal, el afgano que disparó a dos agentes de la Guardia Nacional en Washington

Quién es Lakanwal, el hombre que disparó a dos agentes en Washington D.C.

El sospechoso del tiroteo ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en Washington D.C., a pocos metros de la Casa Blanca, fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un hombre originario de Afganistán de 29 años.

Lakanwal llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, impulsado por la administración del entonces presidente Joe Biden tras la salida de tropas de Afganistán.

En 2024 solicitó asilo, y su solicitud fue aprobada en 2025. Antes de su traslado a EU, Lakanwal había servido en el ejército afgano y colaborado con fuerzas estadounidenses; según las autoridades, incluso trabajó con la CIA en unidades asociadas a Estados Unidos en la provincia de Kandahar.

Tras llegar al país, residía en el estado de Washington, junto a su familia —esposa e hijos—; hasta antes del ataque, su estancia transcurrió sin generar alertas públicas conocidas.

¿Qué fue lo que hizo?

El tiroteo se registró alrededor de las 14:15 horas del miércoles 26 de noviembre de 2025, cerca de la estación de metro Farragut West Metro Station, en una zona céntrica y de alta vigilancia.

Según las autoridades, Lakanwal, armado con un revólver calibre .357, abrió fuego contra patrullas de la National Guard of the United States que realizaban labores de seguridad. Se trataría de un “ataque dirigido” y no de un incidente fortuito.

Dos guardias entre ellos una mujer y un hombre resultaron gravemente heridos. Ambos fueron trasladados a un hospital; las autoridades federales han señalado que su estado es crítico.

En el intercambio de disparos, Lakanwal fue alcanzado y detenido en el lugar. Fue hospitalizado bajo custodia. Los investigadores lo consideran el único autor del ataque.

¿Cuáles son los antecedentes, cargos y lo que se investiga de Lakanwal?

Las autoridades confirmaron que Lakanwal había trabajado con la CIA y fuerzas estadounidenses en Afganistán antes de su evacuación.

Tras el tiroteo, se le imputaron cargos penales, entre ellos agresión con intención de matar mientras portaba un arma, así como posesión de arma de fuego durante un crimen de violencia.

Si las víctimas fallecen, podría enfrentar cargos más graves, incluyendo asesinato.

Además, el ataque está siendo investigado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) como posible acto de terrorismo, dada la naturaleza del ataque y su blanco: miembros de la Guardia Nacional.

Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en su domicilio, en el estado de Washington, como parte de las diligencias.

El caso de Lakanwal ha reavivado el debate sobre los programas de reasentamiento implementados tras la retirada de Afganistán. Muchos beneficiarios de dichos programas, eran personas que habían colaborado con fuerzas estadounidenses o con la CIA, lo que inicialmente parecía una garantía de lealtad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL