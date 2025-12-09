Demócrata Higgins gana elección en Miami y termina con hegemonía republicana de 30 años

Demócrata Eileen Higgins gana alcaldía de Miami y termina con hegemonía republicana de 30 años.

La demócrata Eileen Higgins ganó la elección a la alcaldía de Miami el martes, derrotando a un republicano respaldado por el presidente Donald Trump, poniendo fin a la racha de casi tres décadas de derrotas de su partido.

Esta victoria también dio impulso a los demócratas en una de las últimas batallas electorales antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Higgins, de 61 años, será la primera mujer en liderar la ciudad de Miami. Habló con frecuencia en la ciudad de mayoría hispana sobre la represión migratoria de Trump, diciendo que ha oído hablar de muchas personas en Miami que estaban preocupadas por la detención de familiares.

La demócrata hizo campaña como orgullosa demócrata a pesar de que la contienda era oficialmente no partidista y derrotó al candidato respaldado por Trump, Emilio González, exgerente municipal, quien dijo que llamó a Higgins para felicitarla.

“Nos enfrentamos a una retórica de funcionarios electos que es tan deshumanizadora y cruel, especialmente contra las poblaciones inmigrantes”, dijo Higgins tras su discurso de victoria.

“Los residentes de Miami estaban listos para acabar con eso", mencionó.

Con casi todos los votos contados el martes, Higgins lideraba al republicano por unos 19 puntos porcentuales.

Con información de AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR