EU señala el fin del régimen de Venezuela y sube tensión militar

El mandatario estadounidense, Donald Trump, endureció su postura hacia Caracas al afirmar que Nicolás Maduro tiene los días “contados” y negarse a descartar una posible invasión terrestre a Venezuela. La declaración, difundida en una entrevista con Politico, se produjo en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la primera Guerra del Golfo, parte de la operación Lanza del Sur, diseñada para combatir supuestas rutas marítimas del narcotráfico.

Trump evitó precisar si ordenaría el ingreso de tropas a territorio venezolano, pero dejó claro que su Gobierno está dispuesto a ampliar las acciones militares más allá de los ataques contra embarcaciones que Washington califica como “narcolanchas”. Esos operativos han destruido más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo superior a 80 muertos, a quienes Estados Unidos acusa de narcoterrorismo. El magnate insistió en que cada una de esos navíos representa miles de vidas estadounidenses perdidas por el tráfico de drogas y defendió la ofensiva como necesaria.

El Dato: La líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá este miércoles el Premio Nobel de la Paz en Oslo, después de pasar más de un año escondida.

El republicano también elogió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al afirmar que está “haciendo un gran trabajo” y reiteró que “muy pronto” comenzarán acciones dentro del territorio venezolano. Cuando fue cuestionado sobre la legalidad del segundo ataque contra una lancha el 2 de septiembre, ordenado para eliminar a superviviente, Trump reconoció que el video “no es agradable”, pero aseguró que confiaba en el criterio del almirante que dirigió la operación. Subrayó además que no pretende explicar su “estrategia militar” a un medio que considera hostil.

En la entrevista, también sostuvo que la inmigración venezolana que llegó “de manera próspera” votó por él y acusó a Maduro de enviar “presos”, narcotraficantes y personas procedentes de instituciones psiquiátricas a Estados Unidos con el supuesto beneplácito del expresidente Joe Biden. También defendió el indulto otorgado al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, afirmando que lo hizo porque consideró que fue víctima de una trampa política.

3.0 por ciento de la droga que llega a EU transita por el Caribe

Por su parte, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que el país “se defenderá con absoluta certeza” ante cualquier agresión por tierra, mar o aire. Señaló que el despliegue militar estadounidense es una “amenaza” cuyo verdadero objetivo es propiciar un cambio de régimen. En un acto transmitido por la televisora estatal VTV, Rodríguez advirtió que Venezuela es “gente de paz”, pero afirmó que luchará si su “territorio sagrado” es violado.

El Gobierno venezolano denuncia que Estados Unidos ha desplegado el 22 por ciento de su fuerza naval en el Caribe, pese a que sólo el 3.0 por ciento de la droga que llega a ese país transita por esas aguas. Para Caracas, los argumentos de Washington constituyen “hipocresía pura” y responden a una “narrativa extravagante” que busca justificar una avanzada militar sin precedentes. De acuerdo con especialistas del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la magnitud del despliegue no tiene precedentes recientes.