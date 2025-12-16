Kast apoya intervención de EU en Venezuela: Maduro ‘no tiene legitimidad democrática’, afirma

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en conferencia de prensa desde Buenos Aires, Argentina, el 16 de diciembre de 2025.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast Rist, se dijo dispuesto a respaldar una intervención de Estados Unidos en Venezuela para terminar con la “narcodictadura” de Nicolás Maduro Moros.

En conferencia de prensa desde Buenos Aires, Argentina, consideró “inaceptable” el régimen chavista y afirmó que apoyaría “cualquier situación” que cambie la situación política del país sudamericano, al acusar a Maduro de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

" Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, es evidente, se robaron una elección", comentó tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 15 de septiembre de 2025. Foto›Reuters

Quien decida intervenir en Venezuela, “va a contar con nuestro apoyo”

Aunque descartó la participación de Chile en una eventual intervención, reiteró que el país que lo haga “va a contar con nuestro apoyo”.

“... si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros, y a toda Latinoamérica, un problema gigantesco . Incluso a países de Europa, que les está generando problemas una situación puntual generada por un narcodictador”, comentó.

Afirmó que tras su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el pasado 14 de diciembre, habló con los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica y El Salvador, quienes, dijo, “tienen clara consciencia de que de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible que se mantenga” .

“Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que Maduro deje el cargo que está ocupando ilegítimamente, porque se sometió al país a una elección democrática, libre, y él la perdió. La mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Claramente, todos los ciudadanos votaron en contra de él, por lo tanto, le pedimos al gobierno actual que genere todas las condiciones para que eso se pueda realizar”, añadió.

Maduro advierte a Kast: “cuidadito le toca un pelo a un venezolano”

El lunes, Nicolás Maduro cuestionó la política migratoria que podría adoptar Chile cuando José Antonio Kast asuma la presidencia, a partir del 11 de marzo de 2026.

Durante su programa “Con Maduro+”, el venezolano exigió a Kast respetar a los venezolanos en Chile, debido a que una de las principales prioridades de su agenda es endurecer las sanciones y restricciones a migrantes irregulares en ese país.

Además, Maduro llamó al presidente electo “nazi" y “pinochetista“, al recordar la simpatía manifiesta de Kast por el dictador Augusto Pinochet.

“... usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, el que se mete con Venezuela, se seca”, conminó.

Mensaje Directo del presidente Nicolás Maduro al "nazi-pinochetista", José Antonio Kast:



"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler (...) pero CUIDADITO le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se le respeta. Cuidadito".@PiensaPrensa… pic.twitter.com/Ja5LH5z1fD — ✽ Orlenys Ortiz 🍁🍃 (@OrlenysOV) December 16, 2025

Más temprano este martes, Kast sostuvo que lo tienen “sin cuidado” las advertencias de Maduro, quien, sostuvo, “está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren Stork, consideró “muy lamentables” las amenazas proferidas por Maduro, aunque reconoció que “las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie”

“Yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población , a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos”, añadió.

🔴 AHORA | Canciller Alberto van Klaveren por dichos de Maduro: "Las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie"



» https://t.co/MY5Y5WynbR pic.twitter.com/mKn3pKeZei — The Clinic (@thecliniccl) December 16, 2025

