Disneyland Paris cubierto de basura tras huelga de trabajadores

El mágico parque de diversiones Disneyland Paris ofreció una vista que sus visitantes calificaron como ‘desagradable’ cuando sus trabajadores de limpieza comenzaron una huelga.

Todo sucedió el pasado sábado cuando trabajadores de ONET, empresa externa contratada por Disney para realizar labores de limpieza dentro de sus parques decidieron realizar una huelga al denunciar bajos salarios, sobrecarga laboral y condiciones laborales precarias.

Ante esta situación, al momento de abrir el parque, los visitantes de uno de los mayores atractivos turísticos de Europa se llevaron una sorpresa no tan buena, pues, la entrada y diversas zonas se encontraban llenas de basura y suciedad.

La situación difícil de ignorar generó molestias entre los visitantes, quienes no solo dijeron sus molestias a los empleados de Disneyland Paris, sino también grabaron diferentes videos que fueron compartidos en internet.

Y que se arma la manifestación de empleados en Disneyland Paris. Empleados de limpieza están exigiendo mejores condiciones laborales, en si no trabajan para Disney, más bien para una empresa externa. 😳 pic.twitter.com/3LAU7XUT67 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) December 15, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar, pues fueron duramente criticados en redes sociales por quienes los llaman un ‘corporativo gigante’ y no entienden porque dan mejores condiciones laborales a sus empleados.

Si bien los trabajadores pertenecientes a ONET no forman parte como tal de la plantilla laboral de Disney, son desplegados por los parques de la compañía para dar mantenimiento, por lo que afirman también es un tema de Disney.

La basura fue tirada por los mismos empleados en zonas estratégicas del parque, se reportó mal olor por bastantes horas debido a la situación y si bien la administración acudió a resolver el ‘desastre’, la situación dio la vuelta al mundo rápidamente.

Los visitantes dijeron a medios locales que la situación no podía seguir así, pues explican que la entrada al parque no es barata como para vivir algo así durante lo que debería ser un día de juegos.

La entrada a Disney Paris ronda los 144 euros para los dos parques que conforman el complejo.

🇫🇷 | El video muestra una huelga del personal de limpieza en Disneyland París durante el fin de semana. En protesta por las malas condiciones laborales, dejaron basura esparcida por el parque, lo que afectó a los visitantes. pic.twitter.com/L7mIjyN0gq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 16, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT