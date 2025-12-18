EU destruye otra ‘narcolancha’ en el Pacífico; van más de 100 muertos por ‘ataques cinéticos’.

Estados Unidos mató a otras 5 personas en dos ataques contra “narcolanchas” que navegaban en aguas del Pacífico oriental. Así, el número de personas fallecidas por la operación “Lanza del Sur” superó las 100.

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) aseguró que las embarcaciones atacadas participaban en operaciones de narcotráfico y que fueron neutralizadas por órdenes del jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“La Fuerza Operativa Conjunta ‘Lanza del Sur’ ha llevado a cabo ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", indicó Southcom en la red social X.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

A detalle, en el primer ataque fallecieron 3 personas, mientras que en el segundo fallecieron otras 2. Además, el Mando Sur indicó que en estas acciones no resultó herido ninguno de sus elementos.

Como en anteriores ocasiones, ha defendido que las embarcaciones atacadas “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aludiendo a informaciones de la Inteligencia estadounidense.

El Pentágono informó la muerte de otras doce personas en ataques ejecutados esta semana. El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

JVR