Identifican al tirador de la Universidad de Brown: fue estudiante de física y trabajó en TI en Portugal

El atacante de Brown pasó de la física al sector tecnológico en Portugal

El hombre identificado por las autoridades como responsable del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown había abandonado años antes su carrera académica en física y trabajó en un empleo de tecnologías de la información (TI) en Portugal.

Se trata de Claudio Manuel Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, quien fue estudiante de física y llegó a formar parte de un programa de posgrado en Brown University a principios de la década de los 2000.

Según registros algunos registros académicos, Valente ingresó a Brown en el año 2000 para cursar estudios avanzados en física, pero interrumpió su formación, tomó una licencia y posteriormente abandonó de manera definitiva el programa en 2003.

Tras dejar la universidad estadounidense, Valente regresó a Portugal, donde se alejó del ámbito académico y comenzó a desempeñarse en el sector tecnológico.

Según informaron, se obtuvo un empleo en el área de TI en una empresa de internet, un trabajo que contrastaba con la carrera científica que había iniciado años atrás. Personas que trabajaron con él en ese periodo lo describieron como alguien reservado, sin que existan reportes públicos de incidentes relevantes durante esa etapa.

Asimismo señalaron que, después de varios años en Portugal, Valente regresó a Estados Unidos tras obtener la residencia permanente en 2017, mediante el programa de lotería de visas. Tampoco existen registros públicos que indiquen que haya retomado estudios formales en física o que mantuviera vínculos académicos activos con Brown University tras su salida del posgrado.

Destacando que no hay constancia de contacto reciente entre Valente y la universidad antes del ataque, ni de participación en actividades académicas o de investigación posteriores a su abandono del doctorado.

Por su parte, las autoridades federales han indicado que su historial académico y laboral forma parte del análisis para reconstruir su trayectoria, aunque no han establecido un motivo relacionado directamente con su pasado profesional.

Sin embargo, los investigadores han reiterado que cualquier conclusión sobre las razones detrás de sus decisiones personales o del ataque sigue bajo investigación, y que hasta el momento solo se han hecho públicos datos confirmados mediante documentos oficiales y testimonios verificados.

