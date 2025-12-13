Reportan ‘múltiples víctimas’ por tiroteo en Universidad de Brown, Rhode Island

Por el tiroteo, reportan "múltiples víctimas" en inmediaciones de la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Un tiroteo registrado la tarde de este sábado 13 de diciembre en la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos, dejó un número todavía indeterminado de personas afectadas, de acuerdo con autoridades locales y educativas.

El ataque armado ocurrió sobre las 16:10 horas, cuando se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la institución privada, que forma parte de la Ivy League.

“Esta es una investigación activa”, informó el Departamento de Policía de Providence a través de la red social X. En otra publicación, añadió que había una “fuerte presencia policial y de bomberos” en la zona, que pidió evitar “hasta nuevo aviso”.

Multiple shot in the area of Brown University. This is an active investigation. Please shelter in place or avoid the area until further notice. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 13, 2025

Según la Universidad de Brown, el tiroteo dejó “múltiples víctimas”, quienes fueron trasladadas a hospitales locales. No obstante, la institución señaló que no estaba en condiciones de proporcionar información sobre el estado de salud de las personas afectadas.

Una fuente policial dijo a The Associated Press que al menos dos personas murieron y que hay varias heridas.

En redes sociales y en la prensa estadounidense circuló el rumor de un sospechoso en custodia; sin embargo, la propia Universidad de Brown descartó la detención y, a través de su sitio web sobre emergencias en el campus, afirmó que continúa la búsqueda.

Más temprano, el centro educativo, emitió una alerta para advertir a estudiantes sobre la presencia de un tirador activo cerca del edificio de Barus & Holley Engineering, que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física.

“Cierre las puertas, silencie los teléfonos y manténgase oculto hasta nuevo aviso. Recuerde, CORRA, si están el área afectada, evacúe de forma segura si puede. ESCÓNDASE, si no es posible evacuar; DEFIÉNDASE como último recurso y tome medidas para protegerse”, decía la alerta.

En tanto, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, aseguró que monitoreaba de cerca la situación y que la policía y servicios de emergencia estatales trabajan en coordinación con autoridades locales.

“ Manténganse alejados del área y consulten los canales oficiales para obtener actualizaciones. Recemos por nuestra comunidad”, añadió.

A su vez, el presidente Donald Trump dijo que había sido informado sobre el tiroteo y que personal del FBI se encontraba en la escena.

“¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!”, escribió en su plataforma Truth Social. Inicialmente, informó que había un detenido por el tiroteo; sin embargo, minutos después aclaró que no existe ningún sospechoso bajo custodia.

Con información de AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr