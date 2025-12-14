Detienen a persona de interés por tiroteo en la Universidad de Brown que dejó al menos 2 muertos

Cordón policial al exterior de la Universidad de Brown, la mañana después del incidente.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a una persona presuntamente vinculada al tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, que dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el individuo fue puesto bajo custodia policial durante la madrugada del domingo, aunque hasta el momento no ha sido imputado formalmente.

Policía al exterior de la Universidad de Brown, la mañana después del incidente. ı Foto: Reuters

El alcalde de Providence, Brett Smiley, informó en conferencia de prensa que el detenido portaba un arma cuyas características coinciden con la utilizada durante el ataque.

Asimismo, precisó que, tras la detención, las autoridades no buscan a más sospechosos por el momento y que la investigación continúa abierta, por lo que no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad del individuo.

Vista aérea de la Universidad de Brown, la mañana después del incidente. ı Foto: Reuters

En cuanto a las víctimas, Smiley señaló que siete personas permanecen hospitalizadas en condición estable, aunque una de ellas continúa en estado crítico pero estable. Otra persona herida ya fue dada de alta.

Según autoridades universitarias, la mayoría de los afectados eran estudiantes que se encontraban realizando exámenes al momento del ataque.

Policía local atendió reporte de disparos en la Universidad de Brown. ı Foto: Reuters

Las órdenes de confinamiento emitidas tanto para el campus como para los vecindarios aledaños fueron levantadas tras la detención, aunque algunas calles permanecen cerradas mientras los peritos trabajan en la zona.

La Universidad de Brown indicó que el acceso a ciertos edificios continúa restringido debido al perímetro de seguridad establecido alrededor del lugar donde ocurrieron los disparos.

Policía local atendió reporte de disparos en la Universidad de Brown. ı Foto: Reuters

El ataque se registró en un aula del edificio de ingeniería Barus & Holley, cuyas puertas exteriores se encontraban abiertas debido a la aplicación de exámenes. Tras el incidente, el presunto agresor huyó del sitio, lo que motivó un amplio despliegue policial que incluyó a más de 400 agentes locales, estatales y federales, así como la participación del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Por otro lado, la rectora de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó que la institución retomó sus actividades de manera gradual y expresó que se trata de un hecho sin precedentes para la comunidad universitaria.

Con información de Reuters y Europa Press.

