Alerta Amarilla por tormentas: Esta ciudad pasará una Navidad en medio de fuertes lluvias

La provincia de San Juan, en Argentina, enfrentará una Navidad marcada por condiciones meteorológicas adversas, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta amarilla por tormentas vigente durante la Nochebuena y las primeras horas del 25 de diciembre.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en distintos puntos de la región.

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, la alerta abarca a varios departamentos sanjuaninos, entre ellos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte.

TE RECOMENDAMOS: Siguen investigaciones Hallan en Turquía la caja negra del avión en el que murió el jefe del Ejército de Libia

Las autoridades meteorológicas señalaron que los fenómenos podrían desarrollarse en cortos periodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporales, complicaciones en el tránsito y posibles interrupciones en servicios básicos.

El pronóstico indica que las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en zonas puntuales los registros superen esos valores.

Ante este escenario, las autoridades locales recomendaron a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta amarilla implica un nivel de riesgo moderado, pero suficiente para generar inconvenientes en la vida cotidiana, especialmente durante las celebraciones navideñas.

¿En México hay alerta por tormenta?

En contraste con lo que ocurre en Argentina, México no cuenta con una alerta amarilla por tormentas severas para este 24 y 25 de diciembre.

De acuerdo con los informes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional de México, durante la Nochebuena y Navidad se esperan lluvias y chubascos en distintas regiones del país, principalmente en el sureste, oriente y algunas zonas del noreste, asociados a canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

Las autoridades mexicanas han señalado que las lluvias previstas no representan un riesgo elevado, siempre que se sigan las recomendaciones básicas de prevención, como evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse atento a los avisos oficiales.

De esta manera, mientras San Juan, Argentina, se prepara para una Navidad bajo alerta amarilla por tormentas, en México el panorama meteorológico es más estable, con lluvias previstas pero sin advertencias de riesgo meteorológico moderado o alto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL