Irán abandonó la mesa de negociaciones con EU en Suiza, reportan medios iraníes

Quema de fotografía del presidente de EU, Donald Trump, en protesta frente al consulado de Irán en Irak.

La delegación de Irán abandonó la mesa de diálogo con Estados Unidos instalada en Suiza, debido a las amenazas que hizo el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, contra el país persa, según reportes de medios iraníes recuperados por agencias internacionales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación citadas por la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní, la delegación de este país se retiró de la mesa de negociación instalada en Bürgenstock, Suiza, bajo la mediación de Qatar y Pakistán.

Aspecto de la mesa de diálogo entre EU e Irán en Suiza, mediada por Qatar y Pakistán. ı Foto: Reuters

Lo anterior habría sido consecuencia de las amenazas que hizo Donald Trump sobre la posibilidad de intensificar los ataques contra Irán, cobrar un peaje por el tránsito naval en el Estrecho de Ormuz y quedarse con el 20 por ciento del crudo que pase por ahí.

Trump advierte que atacará con más fuerza a Irán si Hezbolá no deja de provocar ataques en Líbano

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que endurecerá los ataques contra Irán si sus “proxies” en Líbano no dejan de “causar problemas”, en referencia al grupo Hezbolá, que ha intercambiado ataques con Israel, lo que ha amenazado la continuidad de los diálogos de paz.

Aspecto de la mesa de diálogo entre EU e Irán en Suiza, mediada por Qatar y Pakistán. ı Foto: Reuters

“Irán debe impedir de inmediato que sus MARIONETAS, a quienes paga generosamente, causen problemas en el Líbano. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, tal como lo hicimos la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!!!”, escribió el mandatario en la citada red social.

Aunque no mencionó directamente a Hezbolá, la amenaza de Trump ocurre después de que Israel ha lanzado ataques en el sur de Líbano contra bases de ese grupo militar, argumentando acciones en defensa propia.

Aunque Trump ha elevado el tono contra el grupo aliado de Irán, también ha expresado públicamente su descontento con su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por ordenar estos ataques.

Puedo ser el “ángel de la guarda” del Estrecho de Ormuz, amaga

Asimismo, más temprano, en entrevista con Fox News, Trump afirmó que consideraba la posibilidad de convertirse en el “ángel de la guarda” del Estrecho de Ormuz, y reiteró que, si Irán cerraba el Estrecho de Ormuz, habría acciones más contundentes contra el país persa.

.@POTUS, on a call with @TreyYingst, reacts to the Iranians threatening to close the Strait of Hormuz:



"President Trump telling Fox News that the U.S. may take over the strait in the future, if they have to... and the President said, ultimately, that would involve the U.S.… pic.twitter.com/h9MVtMxKtm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 21, 2026

“Les dije que como cerraran el Estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su put… país. [...] Podriamos tomar el control del Estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes”, dijo Trump en entrevista.

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