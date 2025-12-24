Papa León XIV celebra su primera misa de Nochebuena; pide tregua global

El Papa León XIV presidió su primera Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde pidió un alto al fuego en Navidad y expresó su preocupación por el rechazo de Rusia.

“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, afirmó el pontífice

En la Misa de medianoche de Navidad, conocida popularmente como misa de Gallo, el Papa León XIV indicó que “una de las cosas que me causa gran tristeza en estos días es que Rusia parece haber rechazado la solicitud de una tregua navideña”.

Asimismo, hizo un llamado a respetar la vida humana, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como en la situación de violencia que se vive en la Franja de Gaza.

“Intentan celebrar una fiesta en medio de una situación aún muy precaria. Esperamos que el acuerdo de paz salga adelante“, declaró León XIV.

En su homilía, también se maravilló de la “sabiduría” de la historia navideña — un Jesús infantil nacido para salvar a la humanidad.

“Ante el sufrimiento de los pobres, (Dios) envía a aquel que está indefenso a ser la fuerza para resurgir“, dijo el primer papa estadounidense a una basílica llena.

