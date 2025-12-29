China rodea a Taiwán con maniobras militares

El Ejército chino anunció este lunes el inicio de nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, en las que participan fuerzas terrestres, navales, aéreas y de cohetes, con el objetivo de aproximarse a la isla desde múltiples direcciones y emitir una advertencia a los movimientos independentistas y a la interferencia externa. Los ejercicios, denominados Misión Justicia-2025, se desarrollan en varias zonas del estrecho de Taiwán y en espacios marítimos y aéreos al norte, suroeste, sureste y este del territorio.

De acuerdo con el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, las maniobras incluyen patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, el control integral del teatro, el bloqueo de puertos y áreas clave, así como acciones de disuasión multidimensional. Las autoridades castrenses señalaron que se trata de una operación “legítima y necesaria” para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión en el Estrecho, marcado por el fortalecimiento del apoyo militar de Estados Unidos a Taipéi.