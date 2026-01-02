Suiza enfrenta luto luego del incendio letal en un bar alpino

Una mujer sostiene una vela afuera del bar “Le Constellation”, después de un incendio y explosión durante una fiesta de Año Nuevo, ayer.

La celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en el exclusivo centro turístico de Crans-Montana, en los Alpes suizos, luego de que un incendio arrasara el bar Le Constellation y provocara la muerte de alrededor de 40 personas, además de dejar al menos 115 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves. La dimensión del siniestro convirtió el lugar de fiesta en el escenario de una de las peores catástrofes en la historia reciente de Suiza.

Este viernes, investigadores forenses trabajan en tarea de identificar a las víctimas. Las autoridades reconocieron que el proceso podría extenderse durante varios días debido al estado en que quedaron algunos cuerpos. Por su parte, el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud, explicó que la prioridad absoluta es lograr identificaciones certeras antes de informar a las familias. Para ello, se utilizan pruebas de ADN y registros dentales, un procedimiento que, según el jefe del gobierno del cantón de Valais, Mathias Reynard, es indispensable por la gravedad y sensibilidad del caso.

El Dato: El presidente del país, Guy Parmelin, describió el incendio en una fiesta de Año Nuevo como uno de los eventos más traumáticos en la historia de Suiza.

Mientras avanzan las labores periciales, padres de jóvenes desaparecidos permanecen en espera de noticias. Varias embajadas activaron protocolos de emergencia para determinar si ciudadanos extranjeros figuran entre las víctimas. Italia confirmó que 13 de los heridos son de esa nacionalidad y que al menos seis italianos continúan desaparecidos, situación que llevó al ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, a anunciar su visita al lugar.

En tanto, las autoridades suizas reiteraron que no existen indicios de un atentado y que, hasta ahora, todo apunta a un accidente. Testimonios de sobrevivientes y grabaciones difundidas en redes sociales sugieren que las llamas pudieron iniciarse en el techo del sótano del bar, presuntamente tras el uso de velas o luces de bengala durante la celebración.

40 personas perdieron la vida en el incendio

A su vez, la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, señaló que una de las principales hipótesis es la ocurrencia de un “flashover”, un fenómeno en el que el calor acumulado provoca que todos los objetos combustibles de un espacio se incendien casi al mismo tiempo. De confirmarse, explicaría la rapidez con la que el fuego se propagó y el colapso del techo de madera, lo que redujo drásticamente las posibilidades de escape.

Los relatos de quienes lograron salir con vida describen escenas de caos. Jóvenes con quemaduras emergieron del local hacia el aire gélido de la madrugada, mientras transeúntes y equipos de emergencia colaboraban para auxiliarlos. Una sucursal bancaria cercana abrió sus puertas para dar refugio a sobrevivientes, ante la saturación de los servicios médicos.

Imágenes de video mostraron largas filas de ambulancias y el aterrizaje constante de helicópteros para trasladar a los heridos a hospitales de la región y a unidades especializadas en quemados en otras ciudades suizas e incluso en el extranjero. La elevada cifra de lesionados llevó al hospital regional a operar al límite de su capacidad, según reconocieron autoridades sanitarias.

El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, aseguró que los cuerpos de seguridad y emergencia trabajarán las 24 horas hasta completar la identificación de todas las víctimas y esclarecer las circunstancias del siniestro. Suiza guardará cinco días de luto nacional, mientras el país asimila el golpe de una tragedia que transformó una noche de celebración en duelo.