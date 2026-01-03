Trump lanza advertencia a aliados de Maduro: ‘Si le siguen siendo leales, su futuro será malo’

Diosdado Cabello, secretario del Interior de Venezuela, en una fotografía de archivo.

Después de lanzar una operación contra Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una advertencia a los aliados del chavista, quienes, dijo, de seguir leales a él, enfrentarán “un futuro muy malo”.

En entrevista con Fox News sobre la captura de Maduro, Trump aseguró que la advertencia sobre las acciones militares de Estados Unidos a Venezuela se hace extensiva a los aliados de Maduro Moros.

La advertencia iría dirigida contra el ministro de Interior, Diosdado Cabello; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

🇺🇸🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump lanza una advertencia indirecta a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Padrino López:



“Si se mantienen leales, el futuro es muy malo para ellos”. pic.twitter.com/eUlBy4HQHf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

“Si permanecen leales, el futuro será muy malo para ellos”, advirtió Trump en conferencia de prensa.

Recordar que, junto con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello se encuentra en la lista de objetivos buscados por Estados Unidos a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Además, Cabello es uno de los personajes más cercanos a Maduro.

Por otro lado, en la misma entrevista, Trump aseguró que, más allá de la lealtad a Nicolás Maduro por parte del Gobierno venezolano, el chavista cuenta con muy poca lealtad en su país, pues, acusó, es un dictador al que la población “odiaba”.

“[Maduro] tiene muy poca lealtad. He visto gente marchando en las calles, ondeando banderas en apoyo, banderas de Estados Unidos… Creo que tiene poca lealtad, pues era un dictador y mucha gente lo odiaba”, explicó Trump.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am