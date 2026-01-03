Trump y la Casa Blanca se burlan de Nicolás Maduro tras captura en Venezuela | VIDEO

Tras una intervención militar que no se veía desde 1989, Estados Unidos ejecutó la operación Absolute Resolve en Venezuela, para deponer al presidente Nicolás Maduro y llevarlo, junto a su esposa Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Durante la madrugada de ese sábado, alrededor de las 02:00 horas, fuerzas estadounidenses lanzaron ataques a diversas localidades civiles y militares de Venezuela, entre ellos la capital, Caracas, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, según el régimen chavista, que calificó los hechos como una “gravísima agresión”.

Horas después, en conferencia de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Donald Trump sugirió que, tras la incursión, Estados Unidos retomó la política exterior de la “Doctrina Monroe” como una suerte de patente de corso para intervenir en otros países sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera a su propio Congreso.

“En cierto modo nos olvidamos de eso. Era muy importante, pero lo olvidamos. Ya no lo olvidaremos. Según nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. No sucederá“, afirmó el republicano.

Luego, a través de redes sociales, Trump y la Casa Blanca se burlaron de Nicolás Maduro, al publicar un video en el que aparentemente reta a Estados Unidos a capturarlo: “Venga por mi, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde”, se escucha vociferar al venezolano.

En uno de los videos, compartido en la plataforma Truth Social, sigue a las palabras de Maduro una sucesión de imágenes de un águila calva, el ave nacional y emblema de Estados Unidos, y de los ataques perpetrados este sábado en Venezuela.

En el otro metraje, la Casa Blanca retoma las palabras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo más temprano sobre Trump, a quien calificó como “un presidente de acción”, durante la rueda de prensa: “si no lo saben, ahora lo saben”. Luego se aprecia al magnate mientras camina sonriente, con la canción “Hypnotize”, de The Notorious B.I.G., de fondo.

Trump y la Casa Blanca manipularon las palabras de Maduro

Sin embargo, las imágenes de Nicolás Maduro utilizadas por Donald Trump y por la Casa Blanca no corresponden a un reto hacia Estados Unidos a capturarlo.

Se trata de un mensaje dirigido al opositor venezolano Edmundo González Urrutia y fue recortado engañosamente para hacerlo pasar como un desafió al presidente republicano.

Maduro pronunció esas palabras el 30 de julio de 2024, antes de que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. De acuerdo con una verificación realizada por la agencia Reuters, corresponde a un discurso en un balcón del Palacio de Miraflores, tras las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio.

“González Urrutia, el nuevo Guaidó, señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa; señor cobarde (...), venga por mí, aquí lo espero en Miraflores , señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde”, dijo Maduro en su mensaje original, que es posible escuchar en el siguiente video desde el minuto 16:37 al 16:41.

