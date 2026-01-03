Venezuela repudia ataque de EU; acusa violación a la Carta de la ONU

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026

El Gobierno de Venezuela acusó a los Estados Unidos de atacar esta madrugada instalaciones civiles y militares en varios estados.

En un comunicado, denunció ante la comunidad internacional una “grave agresión militar” contra la capital, Caracas.

En su texto, calificó la agresión como una violación a la Carta de la ONU y amenaza a la paz regional.

Aseguró que el objetivo es apoderarse de recursos estratégicos y afirmó que el pueblo defenderá su soberanía.

#2Ene #Comunicado #Venezuela

Cancillería de Venezuela:

"REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidosde… pic.twitter.com/3XIoGydVtK — Reporte Ya (@ReporteYa) January 3, 2026

Una columna de humo se eleva durante múltiples explosiones en las primeras horas de la mañana, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026 ı Foto: Captura de video

¿Qué está pasando en Venezuela hoy, 03 de enero de 2026?

El Gobierno de Venezuela denunció una serie de ataques, que atribuye a Estados Unidos contra la capital del país, Caracas, así como a los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.

En un comunicado, apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques para “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales

Los ataques de este sábado, terminan por desbordar la tensión diplomática y militar entre la nación sudamericana y Estados Unidos.

Soldados vigilan el área alrededor del palacio presidencial de Miraflores luego de que se escucharon explosiones y aviones volando bajo en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. ı Foto: AP

Venezuela: Reacciones internacionales

Colombia: Han bombardeado Venezuela: Gustavo Petro

Entre las primeras reacciones internacionales destaca la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien expresó, en su cuenta de X que lo que está ocurriendo es un “bombardeo” sobre la capital de Venezuela.

Además, solicitó la intervención inmediata de las instituciones internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, del cual su país forma parte desde el 1 de enero.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, ha manifestado Petro, inmediatamente antes de llamar a una convocatoria “de inmediato” del Consejo de Seguridad para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

Bolivia: Evo Morales repudia “bombardeo de EU”; “brutal agresión imperial”, señala

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, repudió el “bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela”

Y agregó que se trata de una “brutal agresión imperial que viola su soberanía”.

Junto con su mensaje compartió imágenes de lo que ocurre esta madrugada en la nación sudamericana

Cuba demanda “urgente reacción de la comunidad internacional”

En el mismo sentido se pronunció el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel:

“#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!"

Prohíben vuelos comerciales de EU en Venezuela

Debido a los ataques registrados esta noche en Caracas, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, (FAA por sus siglas en inglés), prohibió vuelos comerciales de Estados Unidos en espacio aéreo de Venezuela.

Información en constante desarrollo...