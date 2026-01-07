Diosdado Cabello afirma que ‘hasta ahora’ son 100 los fallecidos en el ataque de EU a Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela y dirigente clave del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que “hasta ahora” se han contabilizado 100 fallecidos como resultado del reciente ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La cifra fue difundida por Cabello en declaraciones oficiales, marcando el primer dato cuantitativo elevado divulgado por autoridades del gobierno venezolano sobre las víctimas del operativo.

En un momento más información...

MSL