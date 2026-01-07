Balance preliminar

Diosdado Cabello afirma que ‘hasta ahora’ son 100 los fallecidos en el ataque de EU a Venezuela

El ministro del Interior señaló que la cifra es preliminar y corresponde al operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro

5ed0df850eea0.jpeg
Foto: larazondemexico
Por:
Mariana Salazar Lozada

El ministro del Interior de Venezuela y dirigente clave del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que “hasta ahora” se han contabilizado 100 fallecidos como resultado del reciente ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La cifra fue difundida por Cabello en declaraciones oficiales, marcando el primer dato cuantitativo elevado divulgado por autoridades del gobierno venezolano sobre las víctimas del operativo.

En un momento más información...

TE RECOMENDAMOS:
A la izquierda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la derecha su homólogo colombiano, Gustavo Petro.
Encuentro será en la Casa Blanca

Trump acuerda reunirse con Gustavo Petro tras amenazar con operación militar en Colombia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Agente del ICE mató a una mujer en Minneapolis, Minnesota.
Ocurrió en Minneapolis

Trump justifica a agente del ICE que mató a mujer en redada en Minnesota y culpa a la ‘izquierda radical’