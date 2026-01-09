Cobijan a agente de ICE que mató a ciudadana de EU

El tiroteo fatal contra Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, profundizó ayer la confrontación entre autoridades de Minnesota y el gobierno federal, luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparara durante un operativo en un barrio residencial de Minneapolis. El hecho detonó protestas masivas y un debate nacional sobre el despliegue de fuerzas federales.

Funcionarios estatales y federales ofrecieron versiones contradictorias. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en defensa propia ante un presunto intento de atropello, autoridades locales y activistas rechazaron esa narrativa con base en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa a agentes enmascarados acercarse al vehículo de Good cuando ella aparentemente intentaba retirarse del lugar.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota informó que se retiró de la investigación luego de que el FBI asumiera el control exclusivo del caso. Su director, Drew Evans, señaló que esa decisión dejó a la autoridad estatal sin acceso a pruebas ni entrevistas. El fiscal general Keith Ellison calificó la medida como “profundamente inquietante” y sostuvo que podrían presentarse cargos a nivel estatal.

Por su parte, el gobernador Tim Walz advirtió que una indagatoria federal sin participación local sería percibida como un encubrimiento, y cuestionó declaraciones previas de altos funcionarios federales. En tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, desestimó como falsas las acusaciones contra la víctima y pidió el retiro inmediato de los agentes desplegados en la ciudad.

De acuerdo con organizaciones civiles, Good participaba en patrullas comunitarias que documentaban operativos migratorios. Activistas afirmaron que no existía justificación para el uso de fuerza letal y denunciaron que se vulneró el derecho ciudadano a observar y grabar la actuación policial. Testigos también señalaron que personal médico fue impedido de auxiliarla tras los disparos.

El caso ocurrió en el marco de una amplia ofensiva migratoria ordenada por el presidente Donald Trump, que incluyó el envío de miles de agentes federales a Minnesota. Tras el hecho, la Casa Blanca defendió al oficial involucrado y negó la posibilidad de procesos locales, mientras el vicepresidente J. D. Vance aseguró que el agente cuenta con inmunidad absoluta.

La tensión se amplió un día después en Oregón, cuando agentes federales dispararon e hirieron a dos personas durante una intervención vehicular en Portland. Las autoridades federales justificaron nuevamente el uso de armas bajo el argumento de defensa propia, lo que provocó nuevas protestas y llevó a funcionarios locales a exigir la suspensión de las operaciones migratorias.

Las movilizaciones se extendieron por Minneapolis, Portland y otras ciudades del país. Manifestantes bloquearon avenidas, enfrentaron gases lacrimógenos y exigieron la salida de ICE. Las autoridades estatales activaron alertas de seguridad, cerraron escuelas y pusieron a la Guardia Nacional en vigilancia preventiva.