Estados Unidos avala que México mantenga suministro de petróleo a Cuba

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que México puede continuar con el envío de petróleo a Cuba, pese a la postura pública de endurecer la presión económica sobre la isla.

De acuerdo con autoridades estadounidenses citadas por medios internacionales, Washington no contempla sanciones contra el suministro mexicano de crudo.

La aclaración surge luego de que el presidente estadounidense advirtiera sobre cortar apoyos financieros y energéticos a Cuba, en un contexto de mayor tensión regional y tras la interrupción de los envíos de petróleo provenientes de Venezuela. Ante ese escenario, México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de combustible para el gobierno cubano.

Una vista muestra parte de La Habana, Cuba ı Foto: Reuters

Según la CBS, el funcionario de alto nivel señaló que la estrategia de Estados Unidos no busca un colapso inmediato del régimen cubano, sino presionar para abrir canales de negociación política. En ese marco, el suministro energético desde México no está sujeto a restricciones.

El gobierno cubano ha reiterado que cualquier relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto al derecho internacional y rechaza las medidas coercitivas unilaterales. Mientras tanto, el petróleo mexicano resulta clave para mitigar la crisis energética que enfrenta la isla.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para avanzar, deben basarse en el Derecho Internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica” aseguró previamente el mandatario cubano Miguel Díaz Canel.

Hidrocarburos mexicanos ı Foto: Cuartoscuro

LMCT