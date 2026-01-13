Groenlandia pide defensa de la OTAN

El Gobierno de Groenlandia expresó ayer su respaldo a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encargue de la defensa del territorio autónomo danés, frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la conveniencia de que Washington controle la isla por razones de seguridad nacional.

En un comunicado, el Naalakkersuisut subrayó que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como integrante de la Mancomunidad, es miembro de la OTAN, por lo que su protección debe articularse dentro de la Alianza Atlántica. El Ejecutivo consideró clave el apoyo manifestado recientemente por seis países europeos aliados, entre ellos España, Alemania, Francia y el Reino Unido, para reforzar la defensa ártica.

El presidente autonómico, Jens-Frederik Nielsen, calificó la situación de grave y afirmó que mantiene un diálogo con socios y aliados. En los próximos días se reunirá con autoridades danesas, incluida la primera ministra Mette Frederiksen. Además, está prevista una cita en Washington entre responsables diplomáticos de Dinamarca, Groenlandia y EU.