Agente federal dispara a hombre durante operativo migratorio en Minneapolis

Un hombre resultó herido en una pierna luego de que un agente federal le disparó cuando, supuestamente, se resistió a un arresto tras un altercado en Minneapolis, en el estado de Minnesota, donde hace apenas una semana un agente del ICE mató a una ciudadana estadounidense identificada como Renee Macklin Good.

A través de la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) señaló que el hombre, de nacionalidad Venezuela, residía en Estados Unidos en presunta situación migratoria irregular, y que agredió a un agente que intentaba detenerlo.

El tiroteo ocurrió luego de que, supuestamente, el individuo intentó evadir una parada de tráfico al huir en su automóvil. Sin embargo, terminó por estrellarse contra un vehículo estacionado y luego escapó a pie.

“El agente alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente”, según el DHS. Añadió que durante el forcejeo otras dos personas se acercaron y atacaron al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba.

“Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó para defenderse. El sujeto inicial recibió un disparo en la pierna“, indicó.

Añadió que tanto el agente como el hombre lesionado se encuentran hospitalizados y que los otros “agresores” están bajo custodia.

Al respecto, el gobierno de Minneapolis informó que las lesiones no ponen en peligro la vida del migrante venezolano , y exigió al ICE abandonar la ciudad “de inmediato”.

“Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas; sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, añadió en la red social X.

