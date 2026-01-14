Trump alienta protestas en Irán, donde represión cobra miles de vidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la cancelación inmediata de todo diálogo con las autoridades de Irán hasta que, afirmó, cesen los asesinatos de manifestantes durante las protestas que desde hace semanas sacuden al país. En un mensaje dirigido directamente a la población iraní, el mandatario estadounidense exhortó a mantener la movilización social y aseguró que la asistencia de Washington “está en camino”.

“¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, escribió en Truth Social. En la misma publicación añadió: “La ayuda está en camino”, antes de cerrar el mensaje con la consigna “MIGA”, una adaptación de su lema político Make America Great Again.

El Dato: Donald Trump dijo que Estados Unidos tomaría “medidas muy enérgicas” si el gobierno iraní comienza a ahorcar a manifestantes, pero no dio detalles de esas acciones.

El republicano reiteró horas después su llamado al ser cuestionado por la prensa, aunque evitó aclarar el significado concreto de la ayuda prometida. “Tendrán que averiguarlo”, respondió a los periodistas.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron en un contexto marcado por el aumento drástico de los balances de víctimas mortales. Un funcionario iraní citado por Reuters aseguró que alrededor de 2 mil personas han muerto desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, en lo que constituye el primer reconocimiento oficial de una cifra global tras más de dos semanas de disturbios en todo el país.

12 mil o hasta 20 mil, los muertos posibles en Irán

Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó haber confirmado 2 mil 3 muertes, de las cuales mil 850 corresponderían a manifestantes, además de 135 personas vinculadas al aparato gubernamental. El organismo también reportó más de 16 mil 700 detenciones, una cifra que continúa en aumento. Sin embargo, fuentes citadas por CBS News señalaron que el número real de fallecidos podría oscilar entre 12 mil y hasta 20 mil personas, según datos recopilados por activistas con base en reportes médicos procedentes de distintas regiones. Estas cifras superan cualquier balance registrado en protestas previas en la historia reciente del país.

La gravedad de la represión quedó reflejada en un video verificado por CBS News que muestra cientos de cuerpos alineados en una morgue en un suburbio de Teherán. En las imágenes se observan heridas de bala, impactos de perdigones, cortes y otras lesiones graves. Las autoridades iraníes no han publicado balances oficiales regulares y han atribuido el derramamiento de sangre a la acción de “terroristas” respaldados desde el exterior.

Las manifestaciones comenzaron como protestas por la crisis económica y la depreciación de la moneda, pero rápidamente evolucionaron hacia consignas contra el liderazgo clerical y, en particular, contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Imágenes difundidas desde Teherán muestran grafitis y cánticos que piden su caída, una acción castigada con la pena de muerte según la legislación iraní.

16 mil 700, las detenciones en Teherán por las protestas

PRESIÓN INTERNACIONAL. Desde Teherán, la respuesta a las declaraciones del magnate fue inmediata. El alto funcionario de seguridad Ali Larijani acusó públicamente a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “principales asesinos” del pueblo iraní. A su vez, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió que su país responderá “con más decisión” a cualquier nueva agresión.

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre, y nuestra defensa será atroz para ellos”, afirmó Nasirzadeh tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento.

En tanto, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia convocaron a los embajadores iraníes para protestar formalmente por la represión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de “aterrador” el creciente número de víctimas y anunció que la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra los responsables. “Estamos con el pueblo de Irán, que marcha valientemente por su libertad”, afirmó en un mensaje público.

El Tip: Crece preocupación por el destino de un manifestante iraní detenido que podría ser ejecutado este miércoles.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz sostuvo que el régimen iraní podría estar acercándose a su fin. “Supongo que ahora estamos presenciando los últimos días y semanas de este régimen”, dijo, declaraciones que fueron rechazadas por el canciller iraní, Abás Araqchi, quien acusó a Alemania de perder credibilidad.

Por su parte, Araqchi confirmó que mantiene contactos con el enviado especial de EU, Steve Witkoff, según reportó Axios, aunque defendió el corte de internet al argumentar que Irán enfrenta operaciones terroristas organizadas desde el exterior. Aseguró que su país no busca una guerra, pero está preparado para ella, y reiteró que no renunciará al enriquecimiento de uranio.

