Donald Trump se reúne con María Corina Machado en EU

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo un encuentro con el Presidente de estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca este jueves.

Machado viajó a Estados Unidos desde que salió de Venezuela tras recibir el Nobel y no ha regresado a su país.

Hacia el mediodía, y vestida con traje chaqueta blanco, María Corina Machado se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado con el Presidente estadounidense.

La opositora venezolana. ı Foto: Reuters.

La administración de Donald Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado, y aún más la idea de “compartir” de alguna manera el premio Nobel de la Paz, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana.

María Corina Machado le dedicó el Nobel a Donald Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

