María Corina Machado entrega medalla del Premio Nobel a Donald Trump | VIDEO

La venezolana María Corina Machado afirmó que le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al Presidente Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, por su compromiso único con la libertad del pueblo de Venezuela.

María Corina Machado fue abordada por la prensa a las afueras de la Casa Blanca, donde contó que el motivo parte de recrear un hecho histórico ocurrido hace 200 años entre el General Marqués de Lafayette y Simón Bolívar.

“Le entregué al Presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz, y le dije lo siguiente. Hace 200 años, el General Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Bolívar llevó esa medalla consigo durante el resto de su vida. De hecho, si observas sus retratos, puedes verla allí.

“Se la dio el General Lafayette como símbolo de la hermandad entre los Estados Unidos y el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad contra la tiranía. Y, ahora, 200 años después en la historia, el pueblo de Bolívar se la devuelve al sucesor de Washington: en este caso, una medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”, contó María Corina Machado, quien estaba reunida con sus partidarios.

🇻🇪🇺🇸 | AHORA: María Corina Machado: "Le entregué a Trump el Premio Nobel de la Paz.



El pueblo de Bolívar devuelve al heredero de Washington una medalla, la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad". pic.twitter.com/wZ7ES44tHa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 15, 2026

No obstante, María Corina Machado no confirmó si el Presidente estadounidense aceptó el premio.

Trump, quien ha expresado su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz, mostró su descontento cuando el Nobel de la Paz fue otorgado a Machado, quien decidió aceptarlo el año pasado.

Machado dijo la semana pasada que lo compartiría con Trump, pero el Comité del Nobel aclaró posteriormente que el Premio no era transferible.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR