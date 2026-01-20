Trump anuncia que pronto lanzará ataques terrestres contra cárteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno está preparando una nueva fase de operaciones para atacar por tierra a las organizaciones del narcotráfico que trafican drogas hacia su país, después de afirmar que ya han logrado asegurar casi todo el flujo de estupefacientes por vía marítima.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump insistió en que la prioridad ahora es detener el ingreso de drogas por la frontera terrestre con México, un componente que, según él, representa el 3 % restante del total del tráfico ilícito que llega a los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca ı Foto: AFP

El mandatario señaló que “pronto” comenzarán estas acciones sobre tierra firme, sin dar un calendario específico ni señalar qué fuerzas o países estarían involucrados directamente.

“Estamos asegurando casi el 100 % de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen”, dijo Trump ante medios de comunicación.

La postura del presidente estadounidense se da en un contexto de tensiones crecientes con México sobre cómo enfrentar al crimen organizado aunando a que Washington han manifestado en repetidas ocasiones que los cárteles representan una “amenaza significativa” para la seguridad de los Estados Unidos, y han anunciado medidas para intensificar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la posibilidad de un despliegue militar estadounidense en territorio mexicano, aunque ha reiterado la voluntad de mantener y fortalecer la colaboración en seguridad con Estados Unidos, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

El anuncio de Trump se suma a una serie de declaraciones y acciones recientes de su administración en la región, que incluyen también la intervención militar en Venezuela y la designación de cárteles como organizaciones terroristas anteriormente.

